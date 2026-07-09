Акции «Московской биржи» упали на 10% после дивидендной отсечки

«Московская биржа ММВБ-РТС» (Московская биржа) – крупнейший российский биржевой холдинг, который управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) была основана в 1992 г., а в 2011 г. объединилась с биржей РТС (Российская торговая система). Группа включает также Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. На Мосбиржу приходится около 95% объемов биржевых торгов ценными бумагами. Капитализация рынка акций к концу 2025 г. была около 53 трлн руб. Акции самой Мосбиржи на 65% в свободном обращении.