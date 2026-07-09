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Мосбиржа включит акции B2B-РТС в сектор рынка инноваций и инвестиций

Ведомости

Мосбиржа с 10 июля включит обыкновенные акции ПАО «B2B-РТС» (электронная торговая платформа) в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ), говорится на сайте торговой платформы.

B2B-РТС вышла на биржу в апреле 2026 г. В ходе IPO компания привлекла 2,4 млрд руб., разместив акции по верхней границе ценового диапазона – 118 руб. за бумагу. По итогам размещения капитализация платформы составила около 21 млрд руб.

В компании сообщали, что спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов превысил объем предложения по верхней границе диапазона. Акционерами B2B-РТС стали более 18 000 частных инвесторов, а также широкий круг институциональных участников рынка.

В2В-РТС – крупнейшая российская электронная торговая платформа для бизнеса и государства. Платформа объединяет площадку коммерческих закупок и IT-вендора B2B-Center, электронную площадку «РТС-тендер», лабораторию цифровых разработок ОТС, образовательный центр «РТС-академия» и цифровой сервис «Облачная логистика».

Сектор РИИ – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний с существенным потенциалом роста. В него входят 28 эмитентов. Ценные бумаги компаний сектора становятся кандидатами на включение в перечень высокотехнологичного сектора экономики, что позволяет частным инвесторам – владельцам бумаг от одного года получить налоговую льготу.

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