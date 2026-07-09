Мосбиржа включит акции B2B-РТС в сектор рынка инноваций и инвестиций

Сектор РИИ – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний с существенным потенциалом роста. В него входят 28 эмитентов. Ценные бумаги компаний сектора становятся кандидатами на включение в перечень высокотехнологичного сектора экономики, что позволяет частным инвесторам – владельцам бумаг от одного года получить налоговую льготу.