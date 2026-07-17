Онлайн-продажи Fix Price в первом полугодии выросли на 26%
Сеть магазинов низких фиксированных цен ПАО «Фикс прайс» увеличила объем интернет-продаж на 26% по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 1166 руб., сообщается на сайте компании.
Чаще всего покупатели выбирали товары для дома, предметы гигиены, кондитерские изделия, бытовую химию и бакалею. Больше всего заказов зафиксировано из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Популярным способом получения товара стал самовывоз.
В Fix Price отметили, что компания активно поддерживает развитие онлайн-продаж через различные инструменты, в том числе через маркетинговые акции, предоставляя скидки на товары и доставку. Товары доступны как на собственной витрине, так и на маркетплейсах.