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Главная / Инвестиции /

Онлайн-продажи Fix Price в первом полугодии выросли на 26%

Ведомости

Сеть магазинов низких фиксированных цен ПАО «Фикс прайс» увеличила объем интернет-продаж на 26% по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 1166 руб., сообщается на сайте компании.

Чаще всего покупатели выбирали товары для дома, предметы гигиены, кондитерские изделия, бытовую химию и бакалею. Больше всего заказов зафиксировано из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Популярным способом получения товара стал самовывоз.

В Fix Price отметили, что компания активно поддерживает развитие онлайн-продаж через различные инструменты, в том числе через маркетинговые акции, предоставляя скидки на товары и доставку. Товары доступны как на собственной витрине, так и на маркетплейсах.

Чистая прибыль Fix Price по МСФО по результатам января – марта 2026 г. составила 176 млн руб. Выручка компании выросла на 2,5% в годовом выражении и достигла 73,1 млрд руб. За указанный период открылось еще 94 магазина, к концу марта общее количество магазинов сети достигло 7912.

18 мая совет директоров Fix Price рекомендовал акционерам не распределять прибыль компании по итогам 2025 г. и не выплачивать дивиденды. При этом акционеры Fix Price на общем собрании 8 мая утвердили выплату дивидендов за I квартал 2026 г. в размере 0,11 руб. на одну акцию.

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