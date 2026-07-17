Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,56-0,21%VEON-RX49+4,7%CHKZ14 700-2,65%IMOEX2 001,79-1,01%RTSI805,19-1,01%RGBI110,9-0,27%RGBITR742,51-0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции ЮГК выросли на фоне перехода компании «БТС-мосту»

Ведомости

Стоимость акций ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) в моменте поднялась на 6,2% к закрытию и достигла отметки в 0,5922 руб. Подорожание происходит на фоне новости о переходе 67,25% ЮГК акционерному обществу «БТС – мост холдинг».

По состоянию на 15:24 мск рост цены акций ЮГК замедлился. Они торгуются по 0,5844 руб. за штуку. В сравнении с закрытием стоимость выросла на 4,82%.

17 июля стало известно, что «БТС – мост холдинг» получил право распоряжаться 149 816 388 208 голосующими акциями ЮГК. Это соответствует доле в размере 67,2489% уставного капитала общества.

Пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляла 162 млрд руб. 6 июля «БТС-мост холдинг» оплатила Росимуществу полную стоимость акций контрольного пакета ЮГК и долей связанных компаний, которые были куплены на аукционе, стоимостью в 93,2 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь