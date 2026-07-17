Акции ЮГК выросли на фоне перехода компании «БТС-мосту»
Стоимость акций ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) в моменте поднялась на 6,2% к закрытию и достигла отметки в 0,5922 руб. Подорожание происходит на фоне новости о переходе 67,25% ЮГК акционерному обществу «БТС – мост холдинг».
По состоянию на 15:24 мск рост цены акций ЮГК замедлился. Они торгуются по 0,5844 руб. за штуку. В сравнении с закрытием стоимость выросла на 4,82%.
17 июля стало известно, что «БТС – мост холдинг» получил право распоряжаться 149 816 388 208 голосующими акциями ЮГК. Это соответствует доле в размере 67,2489% уставного капитала общества.
Пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляла 162 млрд руб. 6 июля «БТС-мост холдинг» оплатила Росимуществу полную стоимость акций контрольного пакета ЮГК и долей связанных компаний, которые были куплены на аукционе, стоимостью в 93,2 млрд руб.