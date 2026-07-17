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Цена акций «Русала» на Мосбирже упала на 5,1%

Ведомости

По состоянию на 19:47 мск 17 июля цена акций «Русала» снизилась на 5,07% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 19,37 руб., следует из данных торгов на Мосбирже.

На закрытие торгов 16 июля цена акций «Русала» составила 20,97 руб., оборот торгов достиг 2,26 млрд руб.

МКПАО ОК «Русал» – ведущий производитель алюминия в России, основанный в 2000 г. Компания обладает собственной ресурсной базой и осуществляет полный цикл производства: от добычи бокситов до выпуска готовой продукции. Среди активов 45 предприятий в 14 странах, старейшее из которых основано в 1939 г.

Ранее ФАС возбудила дело против «Русала» за неисполнение требований после предупреждения. Нарушения нашли в договорах на поставку алюминия: для российских потребителей цены были выше экспортных. Компания объясняла это региональной премией, ориентированной на европейские цены.

Предупреждение было выдано «Русалу» 30 марта. Тогда ФАС отмечала, что рынок Европы уже утратил репрезентативность для РФ, а экспорт переориентирован на азиатские рынки, где стоимость металла ниже. Позже в компании заявили о намерении оспорить предупреждение в суде.

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