Цена акций «Русала» на Мосбирже упала на 5,1%
По состоянию на 19:47 мск 17 июля цена акций «Русала» снизилась на 5,07% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 19,37 руб., следует из данных торгов на Мосбирже.
На закрытие торгов 16 июля цена акций «Русала» составила 20,97 руб., оборот торгов достиг 2,26 млрд руб.
МКПАО ОК «Русал» – ведущий производитель алюминия в России, основанный в 2000 г. Компания обладает собственной ресурсной базой и осуществляет полный цикл производства: от добычи бокситов до выпуска готовой продукции. Среди активов 45 предприятий в 14 странах, старейшее из которых основано в 1939 г.
Ранее ФАС возбудила дело против «Русала» за неисполнение требований после предупреждения. Нарушения нашли в договорах на поставку алюминия: для российских потребителей цены были выше экспортных. Компания объясняла это региональной премией, ориентированной на европейские цены.