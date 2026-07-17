Цена акций «Русала» на Мосбирже упала на 5,1%

Предупреждение было выдано «Русалу» 30 марта. Тогда ФАС отмечала, что рынок Европы уже утратил репрезентативность для РФ, а экспорт переориентирован на азиатские рынки, где стоимость металла ниже. Позже в компании заявили о намерении оспорить предупреждение в суде.