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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций уверенно растет третий день подряд

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 22 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,55% и составил 2131,77. Индекс РТС вырос на 2,55% и составил 854,89.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 91,47 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • «Полюс» – 8,38 млрд руб. (цена 1285,80 руб.)

  • Сбербанк АО – 8,38 млрд руб. (цена 264,54 руб.)

  • «Газпром» – 7,39 млрд руб. (цена 90,18 руб.)

  • Ozon – 7,39 млрд руб. (цена 2803 руб.)

  • «Лукойл» – 5,39 млрд руб. (цена 4509 руб.)

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