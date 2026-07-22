Российский рынок акций уверенно растет третий день подряд
По состоянию на 16:00 мск 22 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,55% и составил 2131,77. Индекс РТС вырос на 2,55% и составил 854,89.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Полюс» – 1285,80 руб. (+10,18%)
«Селигдар» – 34,32 руб. (+7,84%)
«Озон фармацевтика» – 44,20 руб. (+7,57%)
«Газпром» – 90,18 руб. (+4,50%)
ВТБ – 58,66 руб. (+4,47%)
В аутсайдерах торгов оказались:
ГК «Самолет» – 294,20 руб. (-6,92%)
«ЭсЭфАй» – 455,80 руб. (-4,33%)
Ozon – 2803 руб. (-2,39%)
«Алроса» – 21,17 руб. (-1,40%)
«Фикс Прайс» – 0,38 руб. (-1,01%)
Общий объем торгов составил 91,47 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: