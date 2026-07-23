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Акции «Евротранса» снизились на 11% на фоне сообщений о возможном банкротстве

Ведомости

Акции топливного оператора ПАО «Евротранс» снизились на 11% на фоне сообщений, что банк «Россия» намеревается обратиться в суд, чтобы признать компанию банкротом.

По данным на 10:30 мск ценные бумаги «Евротранса» торгуются по 38,80 руб. Разница с ценой закрытия предыдущего дня составила 11,42%.

За 12 месяцев акции потеряли 67,85% от стоимости.

Банк «Россия» уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным ПАО «Евротранс» на «Федресурсе».

С 21 июля Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям «Евротранса». После этого цена на акции компании взлетела на 101,78% до 51,05 руб. Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин объяснял, что запрет связан с внутренними риск-параметрами Национального клирингового центра. По его словам, решение связано не с требованиями регулятора. При его принятии учитывались параметры конкретных финансовых инструментов, в том числе ликвидность ценных бумаг и другие показатели, влияющие на устойчивость расчетов.

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