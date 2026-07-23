Акции «Евротранса» снизились на 11% на фоне сообщений о возможном банкротстве

С 21 июля Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям «Евротранса». После этого цена на акции компании взлетела на 101,78% до 51,05 руб. Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин объяснял, что запрет связан с внутренними риск-параметрами Национального клирингового центра. По его словам, решение связано не с требованиями регулятора. При его принятии учитывались параметры конкретных финансовых инструментов, в том числе ликвидность ценных бумаг и другие показатели, влияющие на устойчивость расчетов.