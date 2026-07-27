Акции «Евротранса» с открытия выросли на 30%
Акции ПАО «Евротранс» после открытия основных торгов выросли более чем на 30%. Максимальная стоимость составила 50,05 руб.
По состоянию на 10:08 мск акции «Евротранса» стоят 44 руб. Разница с ценой закрытия составила 22,91%.
Несмотря на кратный рост стоимость акций за неделю опустилась на 13,81%, а с начала месяца – на 26,61%.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в мае отозвало без подтверждения кредитный рейтинг «Евротранса» – в итоге компания осталась без действующих оценок кредитоспособности. У нее действовал рейтинг на уровне ruС с развивающимся прогнозом – это преддефолтный уровень. Свои рейтинги примерно с тех же уровней отозвали АКРА, НКР и НРА.
На фоне ситуации с «Евротрансом» нельзя утверждать, что базовый сценарий предполагает массовую волну банкротств осенью, но риск новых дефолтов действительно вырос, заявил «Ведомостям» аналитик «Финама» Никита Бороданов. Под наибольшим давлением находятся компании с высокой долговой нагрузкой, слабым денежным потоком, крупными погашениями и рейтингами BBB и ниже, а особенно уязвимы отдельные заемщики из сферы строительства, оптовой торговли и тяжелой промышленности, предупреждает эксперт «Финама».