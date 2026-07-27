Акции «Евротранса» с открытия выросли на 30%

На фоне ситуации с «Евротрансом» нельзя утверждать, что базовый сценарий предполагает массовую волну банкротств осенью, но риск новых дефолтов действительно вырос, заявил «Ведомостям» аналитик «Финама» Никита Бороданов. Под наибольшим давлением находятся компании с высокой долговой нагрузкой, слабым денежным потоком, крупными погашениями и рейтингами BBB и ниже, а особенно уязвимы отдельные заемщики из сферы строительства, оптовой торговли и тяжелой промышленности, предупреждает эксперт «Финама».