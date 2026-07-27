Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям «Евротранса»
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям «Евротранса», сообщается на сайте площадки.
Решение объясняется тем, что стоимость этих ценных бумаг выросла более чем на 20% за пять минут. Аукцион проводился с 10:09 до 10:39 мск.
Акции ПАО «Евротранс» после открытия основных торгов выросли более чем на 30%. Максимальная стоимость составила 50,05 руб. Несмотря на кратный рост стоимость акций за неделю опустилась на 13,81%, а с начала месяца – на 26,61%.
23 июля стало известно, что банк «Россия» намерен обратиться в Арбитражный суд, чтобы признать банкротом «Евротранс». С 21 июля Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям компании. После сообщения торговой площадки цена на акции компании взлетела на 101,78% до 51,05 руб.