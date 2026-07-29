ЦБ определил правила маржинальной торговли криптовалютой
Банк России разработал правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми правами. Об этом говорится в сообщении регулятора. Проект указания размещен для оценки регулирующего воздействия.
Документ устанавливает требования, при соблюдении которых брокеры смогут принимать криптовалюту и цифровые права в качестве обеспечения по маржинальным сделкам, а их клиенты – открывать короткие позиции.
Совершать такие сделки смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. При этом для неквалифицированных инвесторов операции с криптовалютой будут проводиться с учетом лимитов, которые установит Банк России.
Проект также предусматривает изменение порядка расчета нормативов покрытия риска, которые брокеры используют при контроле сделок с плечом. Если сейчас такие нормативы рассчитываются для операций с ценными бумагами, драгметаллами, валютой, фьючерсами и опционами, то после вступления документа в силу в этот перечень войдут криптовалюты и цифровые права.
Как поясняет регулятор, нормативы отражают запас прочности инвестиционного портфеля. Они определяют объем заемных средств, который брокер может предоставить клиенту, а также уровень, при превышении которого позиции инвестора подлежат принудительному закрытию. Такой механизм призван ограничить возможные убытки инвесторов.
27 июля Банк России представил первые проекты нормативных актов, разработанных в рамках закона о регулировании криптовалют, который вступит в силу 1 сентября 2026 г.
24 июля СФ одобрил закон о регулировании криптовалют и цифровых прав. Госдума приняла документ 21 июля. Основные положения закона начнут действовать с 1 сентября 2026 г., а отдельные нормы, в том числе о цифровых депозитариях-нерезидентах и ограничении денежных переводов, вступят в силу в июле и сентябре 2027 г.