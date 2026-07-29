ЦБ определил правила маржинальной торговли криптовалютой

Проект также предусматривает изменение порядка расчета нормативов покрытия риска, которые брокеры используют при контроле сделок с плечом. Если сейчас такие нормативы рассчитываются для операций с ценными бумагами, драгметаллами, валютой, фьючерсами и опционами, то после вступления документа в силу в этот перечень войдут криптовалюты и цифровые права.