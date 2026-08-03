«Т-технологии» выплатят дивиденды за I квартал
Акционеры МКПАО «Т-технологии» на общем собрании приняли решение о выплате дивидендов за I квартал 2026 г. в размере 4,6 руб. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Дата отсечки установлена на 10 августа. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг дивиденды будут выплачены до 24 августа, а остальным – до 14 сентября.
Выручка «Т-технологий» по МСФО за I квартал увеличилась на 25% год к году – до 197,5 млрд руб. Таких результатов удалось добиться благодаря расширению экосистемы и росту вовлеченности клиентов, отметили в «Т-технологиях». Операционная чистая прибыль выросла на 40% год к году – до 46,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 26,7%. В сегменте розничного финансирования показатель достиг 40%, а в B2B-сегменте – 36%.
15 мая акционеры «Т-технологий» утвердили выплату дивидендов за последний квартал 2025 г. в размере 4,5 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составила 12 млрд руб.
«Т-технологии» – финтех-компания, развивающая экосистему банковских, страховых, инвестиционных и лайфстайл услуг для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые интерфейсы. В основе экосистемы находится «Т-банк», один из крупнейших в мире онлайн-банков с 54 млн клиентов, основанный в 2006 г. Олегом Тиньковым (считается в России иноагентом). В 2024 г. завершил редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Русский в Приморском крае. Основной акционер – группа «Интеррос» Владимира Потанина, которому принадлежит 41% холдинга, в свободном обращении на начало 2026 г. было 56% акций.