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Главная / Инвестиции /

Акции Segezha подскочили на 22%

Ведомости

Акции ПАО «Сегежа групп» (Segezha Group) в моменте выросли на 22,5% и достигли отметки в 0,824 руб.

По состоянию на 12:30 мск ценные бумаги «Сегежи» торгуются по 0,799 руб. Разница с ценой закрытия составляет 21,10%. Мосбиржа проводила по бумагам дискретный аукцион.

За месяц акции «Сегежи» показали рост на 39,23%, однако за год – -45,6%.

Ранее в Segezha Group сообщили, что компания привлечет китайских партнеров к строительству нового биотехнологического комплекса «Новоенисейский ЛХК/Тайга» в Енисейском районе Красноярского края. Проект предполагает переработку древесины и выпуск линейки высокомаржинальной продукции.

30 июля Мосбиржа проводила дискретный аукцион по обыкновенным акциям лесопромышленного холдинга. Поводом стал резкий рост их стоимости более чем на 20% в первые минуты торгов.

«Сегежа групп» – один из крупнейших лесопромышленных холдингов России. Входит в группу АФК «Система», в свободном обращении находится 8% акций. Выручка компании по МСФО за 2025 г. сократилась на 12% до 89,2 млрд руб., чистый убыток достиг 88,4 млрд руб. Совет директоров утвердил невыплату дивидендов за 2025 г. в связи с отсутствием чистой прибыли. За последние 12 месяцев стоимость акций «Сегежи» снизилась на 69,4%.

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