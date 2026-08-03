Акции Segezha подскочили на 22%

«Сегежа групп» – один из крупнейших лесопромышленных холдингов России. Входит в группу АФК «Система», в свободном обращении находится 8% акций. Выручка компании по МСФО за 2025 г. сократилась на 12% до 89,2 млрд руб., чистый убыток достиг 88,4 млрд руб. Совет директоров утвердил невыплату дивидендов за 2025 г. в связи с отсутствием чистой прибыли. За последние 12 месяцев стоимость акций «Сегежи» снизилась на 69,4%.