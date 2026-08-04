Путин отменил оферты миноритариям при передаче акций государству по суду
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает государство от обязанности направлять обязательное предложение о выкупе акций миноритарным владельцам при получении крупных пакетов публичных компаний по решению суда. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Новые нормы предусматривают исключение из действующего правила, согласно которому владелец более 30% акций публичного общества обязан предложить другим акционерам продать свои бумаги. Если акции поступили в федеральную собственность в результате судебного взыскания или были переданы государству безвозмездно, направление такой оферты не потребуется в течение 18 месяцев с момента перехода права собственности.
Закон также устанавливает порядок для акций, которые уже были переданы России до вступления изменений в силу. В этом случае предусмотренный 18-месячный срок будет отсчитываться с даты начала действия нового регулирования.
Как отмечается в сопроводительных материалах, изменения позволят избежать ситуаций, при которых Росимущество, реализуя права акционера от имени государства, могло бы считаться нарушившим требования законодательства из-за отсутствия оферты другим владельцам акций.
В сопроводительных документах также указывается, что бюджетное законодательство не предусматривает финансирования покупки акций и долей компаний за счет средств федерального бюджета.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
Тема защиты акционеров получила развитие после поручения Путина, данного 27 апреля. Глава государства распорядился до 1 августа подготовить механизм защиты прав миноритарных акционеров. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный прокурор Александр Гуцан.