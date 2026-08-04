Путин отменил оферты миноритариям при передаче акций государству по суду

Новые нормы предусматривают исключение из действующего правила, согласно которому владелец более 30% акций публичного общества обязан предложить другим акционерам продать свои бумаги. Если акции поступили в федеральную собственность в результате судебного взыскания или были переданы государству безвозмездно, направление такой оферты не потребуется в течение 18 месяцев с момента перехода права собственности.