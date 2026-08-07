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Главная / Инвестиции /

Рынок акций пытается закрепиться выше уровня 2300 по индексу Мосбиржи

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 7 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,69% и составил 2301,65. Индекс РТС вырос на 0,69% и составил 890,66.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 24,25 млрд руб.

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