Рынок акций пытается закрепиться выше уровня 2300 по индексу Мосбиржи
По состоянию на 12:00 мск 7 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,69% и составил 2301,65. Индекс РТС вырос на 0,69% и составил 890,66.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ТГК-1 – 0,01 руб. (+3,75%)
«Циан» – 672,80 руб. (+3,31%)
«Татнефть» ап – 533,90 руб. (+1,76%)
«Лукойл» – 4721,50 руб. (+1,54%)
«Русснефть» – 90,40 руб. (+1,18%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 37,15 руб. (-3,65%)
«Группа Астра» – 225,15 руб. (-3,37%)
«ЭсЭфАй» – 642 руб. (-2,85%)
«Сегежа» – 0,78 руб. (-2,26%)
«МД медикал груп» – 1333,90 руб. (-1,10%)
Общий объем торгов составил 24,25 млрд руб.