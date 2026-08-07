«СПБ биржа» отложила вопрос дивидендов на 2–3 года

Чистый убыток «СПБ биржи» по РСБУ за первое полугодие 2026 г. составил 577,9 млн руб., что на 102,6% больше показателя за аналогичный период 2025 г. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы увеличились со 124,9 млн до 202,9 млн руб., что соответствует росту на 62,4%. Одновременно итоговый совокупный расход достиг 581,6 млн руб. против 179,8 млн руб. в первом полугодии 2025 г., увеличившись на 223,5%.