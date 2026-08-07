«СПБ биржа» отложила вопрос дивидендов на 2–3 года
ПАО «СПБ биржа» может вернуться к обсуждению выплаты дивидендов в течение ближайших двух-трех лет. Об этом сообщил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков на годовом собрании акционеров, передает «Интерфакс».
По его словам, приоритетом остается сохранение достаточного уровня капитала.
Решение об отсутствии выплат по итогам 2025 г. акционеры утвердили на годовом собрании.
Чистый убыток «СПБ биржи» по РСБУ за первое полугодие 2026 г. составил 577,9 млн руб., что на 102,6% больше показателя за аналогичный период 2025 г. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы увеличились со 124,9 млн до 202,9 млн руб., что соответствует росту на 62,4%. Одновременно итоговый совокупный расход достиг 581,6 млн руб. против 179,8 млн руб. в первом полугодии 2025 г., увеличившись на 223,5%.
10 июня совет директоров «СПБ биржи» рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2025 г. В январе Банк России решил освободить депозитарий «СПБ биржи» СПБ-банк от обязанности раскрывать корпоративную информацию.