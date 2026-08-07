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Чистая прибыль Ozon по РСБУ за первое полугодие составила 15 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль Ozon по итогам первого полугодия 2026 г. составила 15 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно данным отчета, выручка Ozon за январь – июнь 2026 г. достигла 14,8 млрд руб. На сопоставимом уровне оказалась и валовая прибыль компании – также 14,8 млрд руб. Прибыль от продаж составила 14,6 млрд руб.

Чистая прибыль Ozon по итогам II квартала 2026 г. составила 10,1 млрд руб. против 359 млн руб. годом раньше. Выручка группы в апреле – июне выросла на 47% в годовом выражении и достигла 334,2 млрд руб. Основным фактором роста стало увеличение доходов от оказания услуг. Скорректированная EBITDA за отчетный период составила 57,9 млрд руб., а валовая прибыль выросла на 22,4 млрд до 79,9 млрд руб. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 164,8 млрд против 179,9 млрд руб. годом ранее.

По итогам 2025 г. выручка МКПАО «Озон» выросла на 63% и достигла 998 млрд руб. В IV квартале показатель увеличился на 43% относительно такого же периода годом ранее до 309,4 млрд руб. Валовая прибыль за год выросла на 130% до 230,1 млрд руб.

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