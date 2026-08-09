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Новый CEO Berkshire вложил $10 млрд в акции материнской компании Google

Ведомости

Новый генеральный директор Berkshire Hathaway Грег Абель инвестировал $10 млрд в акции материнской компании Google (Alphabet) и выкупил собственные акции инвестиционного холдинга на сумму около $4,5 млрд, пишет AP.

Компания таким образом потратила значительную часть огромного денежного запаса. Конгломерат, который построил легендарный инвестор Уоррен Баффет, отчитался о прибыли за второй квартал 8 августа. Согласно отчету, денежные резервы Berkshire сократились до $365,5 млрд с почти $400 млрд в конце марта.

Абель вступил в должность в январе, когда Баффет ушел на пенсию после шести десятилетий руководства, но остался председателем СД. Отчет показал, что Berkshire добавила в портфель акций на сумму более $21 млрд, но конкретные названия компаний станут известны только из отдельного документа позднее в этом месяце, отмечает агентство. Аналитик CFRA Research Кэти Сейферт заявила, что инвесторов должно ободрить количество выкупленных акций.

Прибыль Berkshire более чем удвоилась до $25,667 млрд на фоне крупной бумажной прибыли от инвестиций. Операционная прибыль выросла до $12,983 млрд с $11,16 млрд годом ранее. Помимо акций Google компания завершила приобретение домостроительной Taylor Morrison за $6,8 млрд, но сделка закрылась в июле и не отражена в квартальных показателях. Акции Berkshire 6 августа достигли нового 52-недельного максимума.

10 ноября Баффетт опубликовал свое последнее письмо к акционерам компании. Оно содержало его размышления о благотворительности, развитии компании и других темах, «которые могут представлять интерес для акционеров и широкой аудитории».

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