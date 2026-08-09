Новый CEO Berkshire вложил $10 млрд в акции материнской компании Google

Абель вступил в должность в январе, когда Баффет ушел на пенсию после шести десятилетий руководства, но остался председателем СД. Отчет показал, что Berkshire добавила в портфель акций на сумму более $21 млрд, но конкретные названия компаний станут известны только из отдельного документа позднее в этом месяце, отмечает агентство. Аналитик CFRA Research Кэти Сейферт заявила, что инвесторов должно ободрить количество выкупленных акций.