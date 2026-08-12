Nebius Group во II квартале 2026 года увеличила выручку в 5,5 раза

Скорректированная EBITDA по итогам II квартала составила $236,2 млн против убытка в $21 млн годом ранее. За январь – июнь показатель достиг $365,7 млн, тогда как в первом полугодии 2025 г. компания фиксировала отрицательную скорректированную EBITDA в размере $74,7 млн. Скорректированный чистый убыток во II квартале сократился на 64% – с $91,5 млн до $33,2 млн, а за полугодие – на 24% до $133,5 млн.