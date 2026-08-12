Nebius Group во II квартале 2026 года увеличила выручку в 5,5 раза
Разработчик продуктов в сфере искусственного интеллекта Nebius Group во II квартале 2026 г. увеличила выручку на 454% г/г – со $105,1 млн до $582,3 млн. За первое полугодие 2026 г. показатель вырос на 529% и достиг $981,3 млн против $156 млн за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.
Скорректированная EBITDA по итогам II квартала составила $236,2 млн против убытка в $21 млн годом ранее. За январь – июнь показатель достиг $365,7 млн, тогда как в первом полугодии 2025 г. компания фиксировала отрицательную скорректированную EBITDA в размере $74,7 млн. Скорректированный чистый убыток во II квартале сократился на 64% – с $91,5 млн до $33,2 млн, а за полугодие – на 24% до $133,5 млн.
При этом по итогам II квартала Nebius получила чистый убыток от продолжающейся деятельности в размере $190,4 млн против прибыли $502,5 млн годом ранее. Операционный убыток за квартал увеличился со $111,2 млн до $175,9 млн.
Операционные расходы компании во II квартале выросли на $251 млн до $758,2 млн.
В марте Nebius Group привлекла $4 млрд в рамках размещения двух выпусков конвертируемых облигаций. В мае компания договорилась о покупке стартапа Eigen AI за $643 млн наличными и акциями. Сделка включает около $98 млн наличными и 3,8 млн акций Nebius.