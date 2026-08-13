ГК «Базис» за первое полугодие нарастила чистую прибыль в четыре раза

Выручка ГК «Базис» за январь – июнь по МСФО выросла на 30% год к году и достигла 2,5 млрд руб. По итогам шести месяцев доля доходов от лицензий и подписок составила 86%, технической поддержки – 13%, еще около 1% пришлось на прочие услуги. Показатель OIBDA компании вырос на 26% и составил 1,17 млрд руб. при рентабельности 46,5%. Во II квартале показатель увеличился на 26% до 717 млн руб.