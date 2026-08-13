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ГК «Базис» за первое полугодие нарастила чистую прибыль в четыре раза

Ведомости

Чистая прибыль ГК «Базис» за первое полугодие по РСБУ составила 1,20 млрд руб., что в четыре раза больше значения за первые шесть месяцев в 2025 г. Финансовые результаты опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка компании снизилась на 59,32% – до 8,93 млн руб. Валовая прибыль за период выросла почти в два раза – до 7,63 руб. Кратный рост доходов группа компаний получила от участия в других организациях – с 303,94 млн до 1,22 млрд руб.

Выручка ГК «Базис» за январь – июнь по МСФО выросла на 30% год к году и достигла 2,5 млрд руб. По итогам шести месяцев доля доходов от лицензий и подписок составила 86%, технической поддержки – 13%, еще около 1% пришлось на прочие услуги. Показатель OIBDA компании вырос на 26% и составил 1,17 млрд руб. при рентабельности 46,5%. Во II квартале показатель увеличился на 26% до 717 млн руб.

4 августа генеральный директор компании Давит Мартиросов в ходе вебинара для инвесторов заявил, что ГК «Базис» может провести процедуру обратного выкупа акций. Если решение о байбэке будет принято, компания сообщит об этом дополнительно.

ГК «Базис» – это российский разработчик программного обеспечения для управления динамической IT-инфраструктурой, созданный в 2021 г. при участии «Ростелекома». Компания специализируется на системах виртуализации, контейнеризации и организации виртуальных рабочих мест.

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