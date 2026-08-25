СД «Займера» рекомендовал дивиденды в 4,86 рубля на акцию
Общая сумма планируемых дивидендов – 486 млн руб. Это вся чистая прибыль «Займера» за квартал. Вопрос о направлении дивидендов рассмотрят акционеры на собрании 29 сентября. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, назначили 10 октября.
Согласно отчетности «Займера», чистая прибыль группы по МСФО в апреле – июне составила 484 млн руб., увеличившись на 11% по сравнению с I кварталом. В первом полугодии чистая прибыль снизилась до 920,5 млн руб. с 1,86 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
В июне «Займер» купил 50% оператора платежной системы «Бэст», имеющей статус национально значимой платежной системы ЦБ РФ. Для «Займера» такое вложение означает возможность запустить переводы и займы для иностранных граждан, заявляли в компании.