СД «Займера» рекомендовал дивиденды в 4,86 рубля на акцию

Согласно отчетности «Займера», чистая прибыль группы по МСФО в апреле – июне составила 484 млн руб., увеличившись на 11% по сравнению с I кварталом. В первом полугодии чистая прибыль снизилась до 920,5 млн руб. с 1,86 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.