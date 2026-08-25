Биткойн достиг отметки в $80 900 и снова упал

При этом регулятор установил лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов в размере 300 000 руб. в год через одного посредника. Им также будут доступны только наиболее ликвидные криптовалюты. Исходя из критериев отбора, ЦБ включил в перечень Bitcoin, Ethereum и Tether USDT.