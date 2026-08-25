Биткойн достиг отметки в $80 900 и снова упал
Стоимость главной криптовалюты биткойна за сутки достигла отметки в $80 970, максимума с мая, и снова вернулась к $79 500. Такие данные демонстрирует онлайн-сервис обмена цифровых валют Kraken.
Пик был достигнут в 5:30 мск, тогда биткойн торговался по $80 970,70. До 10:40 мск криптовалюта держалась выше уровня в $80 000, однако после этого резко снизилась до 79 748. По состоянию на 11:09 мск биткойн стоит $79 668. Рост за сутки составил 3,24%.
Цена биткойна растет почти неделю. 23 августа Marketwatch писал, что объявление министерства финансов США о планах удвоить объем операций по выкупу долгосрочных казначейских облигаций с 9 сентября вызвало резкий рост цен на биткойн и золото, а также ослабление американской валюты.
Президент РФ Владимир Путин в августе подписал закон о легализации криптовалют в России, который вступает в силу с 1 сентября этого года. Документ признает цифровые валюты имуществом и вводит общие требования к их обороту, а регулирование и надзор будет осуществлять Банк России.
При этом регулятор установил лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов в размере 300 000 руб. в год через одного посредника. Им также будут доступны только наиболее ликвидные криптовалюты. Исходя из критериев отбора, ЦБ включил в перечень Bitcoin, Ethereum и Tether USDT.