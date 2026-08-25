Нефть Brent подешевела больше чем на 3%
Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 3% за день. Нефть WTI подешевела на 2,72%.
По данным на 13:30 мск Brent торгуется по $89,38 за баррель. Октябрьский контракт на WTI стоит $82,36 за барр. Падение началось в 11:00 мск.
Президент США Дональд Трамп объявил о начале «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. На своей странице в соцсети Truth Social он пригрозил «огромными экономическими последствиями» тем странам, финансовые учреждения которых, предприятия, аэропорты или государственные органы окажут какое-либо содействие Тегерану.
Операцию «Экономический изгой» начали США против Ирана 24 августа и ввели санкции против более чем 60 юрлиц, физлиц и судов. Американский министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что подробностей по списку подсанкционных финансовых институтов можно ждать к концу недели. Глава американского минфина также заявил, что Трамп обзванивает мировых лидеров с требованием прекратить экономические отношения с Ираном под угрозой введения ограничений.