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Главная / Инвестиции /

Нефть Brent подешевела больше чем на 3%

Ведомости

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 3% за день. Нефть WTI подешевела на 2,72%.

По данным на 13:30 мск Brent торгуется по $89,38 за баррель. Октябрьский контракт на WTI стоит $82,36 за барр. Падение началось в 11:00 мск.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. На своей странице в соцсети Truth Social он пригрозил «огромными экономическими последствиями» тем странам, финансовые учреждения которых, предприятия, аэропорты или государственные органы окажут какое-либо содействие Тегерану.

Операцию «Экономический изгой» начали США против Ирана 24 августа и ввели санкции против более чем 60 юрлиц, физлиц и судов. Американский министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что подробностей по списку подсанкционных финансовых институтов можно ждать к концу недели. Глава американского минфина также заявил, что Трамп обзванивает мировых лидеров с требованием прекратить экономические отношения с Ираном под угрозой введения ограничений.

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