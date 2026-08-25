Нефть Brent подешевела больше чем на 3%

Операцию «Экономический изгой» начали США против Ирана 24 августа и ввели санкции против более чем 60 юрлиц, физлиц и судов. Американский министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что подробностей по списку подсанкционных финансовых институтов можно ждать к концу недели. Глава американского минфина также заявил, что Трамп обзванивает мировых лидеров с требованием прекратить экономические отношения с Ираном под угрозой введения ограничений.