Совет директоров «Озон фармацевтики» рекомендовал дивиденды за II квартал

Чистая прибыль «Озон фармацевтики» за первое полугодие по МСФО составила 3,2 млрд руб., что на 90% больше год к году. Выручка увеличилась на 12% до 14,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 33% год к году – до 5,8 млрд руб., а рентабельность – до 39%.