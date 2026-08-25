Совет директоров «Озон фармацевтики» рекомендовал дивиденды за II квартал
Совет директоров «Озон фармацевтики» рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 572,2 млн руб. За II квартал на акцию выйдет по 0,49 руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Коэффициенты выплаты дивидендов составил 30% расчетной чистой прибыли в соответствии с параметрами дивидендной политики. Дата отсечки запланирована на 29 сентября.
За I квартал компания выплатила по 0,27 руб. на акцию. На дивиденды было направлено 315,3 млн руб.
Чистая прибыль «Озон фармацевтики» за первое полугодие по МСФО составила 3,2 млрд руб., что на 90% больше год к году. Выручка увеличилась на 12% до 14,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 33% год к году – до 5,8 млрд руб., а рентабельность – до 39%.
«Озон фармацевтика» за первое полугодие нарастила розничные продажи на 14% в денежном эквиваленте по отраслевому отчету год к году при росте рынка на 12%. Розничные продажи на рынке лекарств выросли с 890 млрд до 995 млрд руб. Рынок в упаковках за первое полугодие снизился на 2% – с 2,53 млрд до 2,48 млрд уп.