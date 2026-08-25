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Совкомбанк разместит трехлетние облигации на 5 млрд рублей

Ведомости

Совкомбанк 27 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 5 млрд руб. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 августа. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 13,6% годовых до погашения.

14 августа чистая прибыль Совкомбанка по МФСО за первые шесть месяцев выросла в 2,6 раза год к году и достигла отметки в 45,3 млрд руб. Чистый процентный доход банк нарастил на 70,4% – до 124,7 млрд руб. Чистая процентная маржа (NIM) увеличилась до 7,2% с 4,5% годом ранее. Рентабельность капитала (ROE) достигла 21,1%, показав рост в 9,9 п. п.

23 марта АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне АА(RU) со «стабильным» прогнозом.

В 2025 г. чистая прибыль Совкомбанка по МСФО уменьшилась на 31% и составила 53,2 млрд руб., в то время как по итогам 2024 г. кредитная организация заработала 77,2 млрд руб. Таким образом, на дивиденды может быть направлено около 15% от прибыли.

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