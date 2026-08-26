СД «Новатэка» рекомендовал выплатить дивиденды за полугодие

В первом полугодии «Новатэк» нарастил добычу природного газа до 43,68 млрд куб. м, что на 2,7% больше, чем в тот же период 2025 г. Во II квартале добыча углеводородов увеличилась на 3,9 млн баррелей нефтяного эквивалента, или на 2,3% год к году. Она составила 171,5 млн бнэ, в том числе 21,65 млрд куб. м природного газа и 3,52 млн т жидких углеводородов, в которые входят газовый конденсат и нефть. В первом полугодии добыча углеводородов составила 346,2 млн бнэ.