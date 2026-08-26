СД «Новатэка» рекомендовал выплатить дивиденды за полугодие
Совет директоров ПАО «Новатэк» рекомендовал собранию акционеров решить, выплачивать ли дивиденды за первое полугодие в размере 35,50 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте компании.
Совет предложил 12 октября определить список лиц, которые имеют право на дивиденды. Собрание акционеров запланировано на 7 сентября.
Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия 2026 г. составила 218,6 млрд руб., что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации выросла на 3,9% и достигла 836,3 млрд руб. При этом нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий снизилась на 8,8% до 430,4 млрд руб.
В первом полугодии «Новатэк» нарастил добычу природного газа до 43,68 млрд куб. м, что на 2,7% больше, чем в тот же период 2025 г. Во II квартале добыча углеводородов увеличилась на 3,9 млн баррелей нефтяного эквивалента, или на 2,3% год к году. Она составила 171,5 млн бнэ, в том числе 21,65 млрд куб. м природного газа и 3,52 млн т жидких углеводородов, в которые входят газовый конденсат и нефть. В первом полугодии добыча углеводородов составила 346,2 млн бнэ.
1 апреля акционеры компании утвердили дивиденды по итогам 2025 г. в размере 47,23 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра для получения выплат определено 13 апреля. Всего на дивиденды компания направила 251,2 млрд руб. с учетом промежуточных выплат за первое полугодие прошлого года.