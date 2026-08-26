Суммарные доходы РЖД за полугодие выросли на 10,7%
Суммарные доходы холдинга РЖД по МСФО за первое полугодие составили 1,96 трлн руб., что на 10,7% больше результата аналогичного периода прошлого года. Финансовый отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Доходы от грузовых перевозок и представления доступа к инфраструктуре выросли на 9,9% до 1,43 трлн руб. Пассажирские перевозки принесли 230,38 млрд руб. дохода (+10% год к году). Операционная прибыль увеличилась до 338,35 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 7,1 раза и достигла отметки в 32,5 млрд руб. Такой рост в РЖД объяснили улучшением результатов операционной деятельности.
Показатель EBITDA составил 622,7 млрд руб. (+21,2%), рентабельность по EBITDA увеличилась до 32% (+3 п. п.). Отношение чистого долга к EBITDA в годовом эквиваленте составило 3,25х. Операционные расходы РЖД составили 1,63 трлн руб. (+7,7%).
Погрузка ОАО «РЖД» за январь – июль составила 641,1 млн т (-0,8% год к году). Грузооборот в январе – июле вырос на 0,3% и составил 1,45 трлн тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 0,3% и составил 1,79 трлн т/км.
16 июля компания сообщила, что по итогам первого полугодия реализовала инвестиционную программу на сумму 323,1 млрд руб. Общий объем инвестпрограммы на 2026 г. составляет 713,6 млрд руб., напомнили в РЖД.