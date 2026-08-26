Суммарные доходы РЖД за полугодие выросли на 10,7%

Доходы от грузовых перевозок и представления доступа к инфраструктуре выросли на 9,9% до 1,43 трлн руб. Пассажирские перевозки принесли 230,38 млрд руб. дохода (+10% год к году). Операционная прибыль увеличилась до 338,35 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 7,1 раза и достигла отметки в 32,5 млрд руб. Такой рост в РЖД объяснили улучшением результатов операционной деятельности.