Чистая прибыль Fix Price по МСФО за полгода снизилась на 42,9%
Чистая прибыль ПАО «Фикс прайс» по МСФО за первые шесть месяцев 2026 г. составила 2,73 млрд руб., что на 42,9% меньше год к году. Финансовый отчет опубликован на сайте компании и портале раскрытия корпоративной информации.
Компания нарастила выручку за полгода до 155,34 млрд руб. (+4,8%). В частности, розничная выручка составила 138,19 млрд руб. (+6,7%), а оптовая 17,15 млрд (-8,9%). Валовая прибыль увеличилась до 51,03 млрд руб. (+10,2%). Скорректированная EBITDA достигла 17,1 млрд руб. (+3,9%), рентабельность по показателю составила 11%.
Капитальные затраты за период выросли до 4,5 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA по МСФО (IAS) 17 составило 0,3х.
ПАО «Фикс прайс» увеличило объем интернет-продаж на 26% по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 1166 руб. Чаще всего покупатели выбирали товары для дома, предметы гигиены, кондитерские изделия, бытовую химию и бакалею.
18 мая совет директоров Fix Price рекомендовал акционерам не распределять прибыль компании по итогам 2025 г. и не выплачивать дивиденды. При этом акционеры Fix Price на общем собрании 8 мая утвердили выплату дивидендов за I квартал 2026 г. в размере 0,11 руб. на одну акцию.