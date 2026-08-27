Чистая прибыль Fix Price по МСФО за полгода снизилась на 42,9%

Чистая прибыль ПАО «Фикс прайс» по МСФО за первые шесть месяцев 2026 г. составила 2,73 млрд руб., что на 42,9% меньше год к году. Финансовый отчет опубликован на сайте компании и портале раскрытия корпоративной информации.