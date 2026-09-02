В ВТБ прогнозируют проведение минимум трех IPO до конца года
По его словам, при дальнейшем снижении стоимости капитала и восстановлении рынка потенциал для новых размещений повышается. Порядка пяти компаний находятся в высокой степени технической готовности к IPO, сказал Сергейчук.
«Эти эмитенты ожидают благоприятного "окна": их выход на рынок будет зависеть от состояния рынка капитала, уровня инвесторского спроса и возможности размещения по обоснованной оценке», – добавил он.
3 июня замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявлял, что среди кандидатов на выход на первичное размещение находятся 20 российских компаний. В тот же день глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута рассказывал, что Банк России ожидает рост числа первичных размещений акций на российском рынке во втором полугодии 2026 г. из различных отраслей экономики. По его мнению, рынок может увидеть «достаточно интересное количество компаний».
7 августа «Ведомости» писали, что Банк России ужесточил правила допуска ценных бумаг к организованным торгам, опубликовав новый проект указания. Ключевые изменения – вводится минимальный объем IPO в зависимости от уровня листинга, эмитент должен будет обеспечить определенную долю акций в свободном обращении (free-float), привлечь минимум двух независимых аналитиков для оценки справедливой цены и получить рейтинги от двух разных агентств после размещения. Принятие проекта предполагается в III квартале 2026 г. Он вступит в силу 1 октября 2027 г., отдельные положения – 1 июля 2028 г., говорится в пояснительной записке.