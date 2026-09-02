В ВТБ прогнозируют проведение минимум трех IPO до конца года

7 августа «Ведомости» писали, что Банк России ужесточил правила допуска ценных бумаг к организованным торгам, опубликовав новый проект указания. Ключевые изменения – вводится минимальный объем IPO в зависимости от уровня листинга, эмитент должен будет обеспечить определенную долю акций в свободном обращении (free-float), привлечь минимум двух независимых аналитиков для оценки справедливой цены и получить рейтинги от двух разных агентств после размещения. Принятие проекта предполагается в III квартале 2026 г. Он вступит в силу 1 октября 2027 г., отдельные положения – 1 июля 2028 г., говорится в пояснительной записке.