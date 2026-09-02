Продажа госпакета «Шереметьево» может состояться ближе к концу года
Продажа, по его словам, зависит от корпоративных процедур. Сейчас ожидается отчетность за первое полугодие, на основании которой будет оценен актив, а после выставлен на торги, рассказал Моисеев.
6 августа президент России Владимир Путин подписал указ, который исключает «Шереметьево» из перечня стратегических предприятий. Это позволяет продать принадлежащий государству пакет акций аэропорта.
21 июля стало известно, что «Шереметьево» станет партнером аэропорта «Внуково», который приобретает 25,01% долей ООО «Перспектива» для совместного управления авиагаванью «Домодедово». Сделка предполагает, что «Перспектива» (100%-ная дочерняя компания «Шереметьево») получит денежный вклад от «Внуково» в размере 16,5 млрд руб. В результате «Внуково» станет владельцем 25,01% уставного капитала «Перспективы». Сейчас именно «Перспектива» владеет компаниями аэропорта «Домодедово». Покупка «Домодедово» обошлась в 141 млрд руб.: 66 млрд средств и 75 млрд долгов.
Согласно данным на 2025 г., 66,06% акций аэропорта принадлежит компании «Шереметьево холдинг», единственным владельцем которой является «ТПС авиа холдинг ЛТД» – резидент специального административного района в Калининградской области. До редомициляции с Кипра в 2022 г. эта структура носила название TPS Avia Holding и принадлежала трасту (65,22%), действовавшему в интересах семей бизнесменов Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, и Аркадию Ротенбергу (34,78%). Официально бенефициары аэропорта не раскрываются.