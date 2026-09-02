Продажа госпакета «Шереметьево» может состояться ближе к концу года

Согласно данным на 2025 г., 66,06% акций аэропорта принадлежит компании «Шереметьево холдинг», единственным владельцем которой является «ТПС авиа холдинг ЛТД» – резидент специального административного района в Калининградской области. До редомициляции с Кипра в 2022 г. эта структура носила название TPS Avia Holding и принадлежала трасту (65,22%), действовавшему в интересах семей бизнесменов Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, и Аркадию Ротенбергу (34,78%). Официально бенефициары аэропорта не раскрываются.