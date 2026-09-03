Индекс Мосбиржи перешагнул отметку в 2200 пунктов

1 сентября «Ведомости» писали, что российский фондовый рынок пережил худшее лето с 2022 г. Несмотря на то что лето традиционно считается вялым периодом для фондового рынка, в 2026 г. этот период для инвесторов выдался насыщенным. Индекс Мосбиржи за три месяца снизился на 18,5% – с 2570,04 до 2093,4 пункта. На минимумах значение достигало 1958,43 пункта – последний раз сопоставимый уровень был зафиксирован осенью 2022 г. Долларовый аналог индекса Мосбиржи – РТС за лето просел на 31,2% – с 1131,49 до 778,32 пункта.