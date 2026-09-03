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Индекс Мосбиржи перешагнул отметку в 2200 пунктов

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX) перешагнул отметку в 2200 пунктов впервые с 14 августа. Индекс РТС (RTSI) вырос до 800 п.

По состоянию на 15:46 мск IMOEX составил 2218,63 п. К закрытию индекс вырос на 1,54%. Максимальное значение за день – 2221,9 п. Индекс РТС за день вырос на 1,48% – до 802,96 п. Его максимальное значение за 3 сентября стало 804,57 п.

Лидерами роста на российском рынке акций стали Ozon (+6,33%), «Мосэнерго» (+3,18%), «Алроса» (+3,03%), МТС (+2,55%), «Лукойл» (+2,53%). Рейтинг по снижению стоимости ценных бумаг возглавил «Сургутнефтегаз» (-0,68%). За ним идут «Лента» (-0,42%), «Транснефть» (-0,35%), MDMG (-0,31%), «Русагро» (-0,03%).

Акции Ozon выросли на фоне заявления маркетплейса, что цены на площадке не изменились, несмотря на ситуацию с логистическими центрами. По заявлению Ozon, с 20 августа по 1 сентября цены снизились на 3,5%, а до 20 августа – держались на одном уровне в течение пяти недель.

1 сентября «Ведомости» писали, что российский фондовый рынок пережил худшее лето с 2022 г. Несмотря на то что лето традиционно считается вялым периодом для фондового рынка, в 2026 г. этот период для инвесторов выдался насыщенным. Индекс Мосбиржи за три месяца снизился на 18,5% – с 2570,04 до 2093,4 пункта. На минимумах значение достигало 1958,43 пункта – последний раз сопоставимый уровень был зафиксирован осенью 2022 г. Долларовый аналог индекса Мосбиржи – РТС за лето просел на 31,2% – с 1131,49 до 778,32 пункта.

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