Chopard и Рианна создали коллекцию украшений

Chopard и Рианна выпустили совместную коллекцию украшений. Линия Rihanna Loves Chopard включает семь моделей: серьги и кольца (по два варианта), браслет, четыре сотуара. Украшения выполнены в стилистике линии Ice Cube, одной из самых успешных коллекций марки. Все модели изготовлены из розового золота с использованием керамики изумрудного оттенка, часть из них декорирована бриллиантами. Каждое украшение будет выпущено ограниченным тиражом в 2000 экземпляров. В продаже коллекция появится летом 2017 г., сейчас на официальном сайте компании можно оформить предзаказ. Цена украшений, указанная на сайте, - от $1460 (кольцо без керамики и бриллиантов) до $11 140 (сотуар с двумя керамическими и двумя украшенными бриллиантами подвесками).

Кроме того, к коллекции Rihanna Loves Chopard марка отнесла две модели класса haute joallerie: серьги с сапфирами, турмалинами и бриллиантами разных оттенков и огранки, а также клипсы из белого золота и бриллиантов. Стоимость изделий haute joallerie Chopard не разглашает.

Chopard Серьги haute joallerie из линии Rihanna Loves Chopard 1/3 Chopard Клипсы haute joallerie из линии Rihanna Loves Chopard 2/3 Chopard Сотуар из линии Rihanna Loves Chopard 3/3

Рианна активно сотрудничает с модными брендами. Ранее она как приглашенный дизайнер создавала модели туфель для Manolo Blahnik, коллекцию одежды для River Island, очки для Dior. В январе 2016 г. певица выпустила свою дебютную полноценную коллекцию для Puma - Fenty Puma by Rihanna. Она была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке и включала спортивные вещи преимущественно белого, серого и черного цветов. Летом 2016 г. Puma сообщила, что коллаборация с Рианной оказалась очень успешной и компания продолжит работать с певицей как с дизайнером.

Кроме того, в апреле 2016 г. концерн LVMH (владеет в том числе косметическими марками Dior, Guerlain) сообщил, что предложил Рианне запустить собственный косметический бренд. Косметическая марка Рианны будет называться Fenty Beauty by Rihanna и поступит в продажу осенью 2017 г. Какие именно продукты будет выпускать Fenty Beauty by Rihanna, не уточняется, но представители LVMH подчеркивают, что «в процессе становления бренда у Рианны ключевая роль».