Третьяковская галерея открыла в Казани образцовую выставку

Эмблемой выставки «Гений века», по идее, должно было стать панно «Полет Фауста и Мефистофеля» Михаила Врубеля. Этим театральным, фантазийным и символическим изображением неизвестно куда летящих всадников, написанных в манере, соединившей прошедшие и будущие русские художнические искания, и начинается совместная выставка Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Идеально предваряя показ знаменитых и не очень картин, которые хороши и сами по себе, и как иллюстрации к рассказу о направлениях в русской живописи с конца позапрошлого века до 20-х годов прошлого.

Из Казани в Москву В следующем году Третьяковская галерея организует выставку «Сказание о граде Свияжске», на которой покажут иконы из Свияжского Успенского монастыря, хранящиеся в ГМИИ Татарстана.

Экспозиция так последовательно и представляет направления и объединения: вот символизм «Голубой розы», вот особый русский импрессионизм во главе с пестрящей солнечными бликами картиной Константина Коровина «В саду. Гурзуф», за ним пойдут «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», ну и все по смыслу закончится портретом веселой и крепкой Натальи Кончаловской, написанной ее отцом в стиле грубого советского оптимизма, вскоре признанного властью как единственно правильный.

Но познавательная функция галереи совсем не мешала эстетической, поскольку Третьяковская галерея привезла в Казань очень хорошие вещи и нашла им в городском художественном музее достойных соседей. И даже, что особенно подчеркивается устроителями, соединила разрозненные пары: московского «Провинциального франта» Михаила Ларионова с его же казанской «Провинциальной франтихой». Так же рядом висят на выставке две картины еврейского цикла Наталии Гончаровой, хранящиеся в разных городах. Вещей из татарского музея не много, но два ярких цветочных натюрморта Александра Куприна совершенно прекрасны, а сложносочиненный «Натюрморт с часами» Александра Осмеркина созвучен третьяковской композиции «Цветовые объемы и плоскости» Натана Альтмана.

Директор Третьяковки Зельфира Трегулова, говоря о выставке, подчеркивала, что «Гений века» – не гастроли галереи, а партнерство и содружество двух музеев. И что важно, выставка представляет привычные столице, но не освоенные в других городах музейные технологии.

Ее действительно можно назвать образцовой: собрана очень продуманно, развешана так, что картины не спорят за внимание зрителей, а скульптура в каждом зале демонстрирует полное стилистическое единство с живописью (куратор Ольга Фурман). Оформление экспозиции смелое, но удачное (дизайн Агнии Стерлиговой). Выставке сопутствует образовательная программа, разработан фирменный стиль, выпущены разнообразные сувениры. В общем, сделано все возможное, чтобы привлечь к выставке зрителей. И даже вопреки логике эмблемой «Гения места» стала хрестоматийная «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля, призванная выполнить роль приманки, как «Девочка с персиками» на ретроспективе Серова.

Жаль, если все усилия устроителей выставки, открытой президентом Татарстана Рустамом Миннихановым (он слушал подробную экскурсию Трегуловой с явным удовольствием), не приведут к ожидаемому эффекту. Дело в том, что Казань не музейный город. Выставка проходит в центре «Эрмитаж-Казань», где даже эрмитажные выставки не отличаются посещаемостью. Третьяковская галерея очень постаралась, чтобы первый показ их большой совместной программы с художественным музеем Татарстана привлек массового зрителя. Даже на время рассталась с врубелевской царевной, говорят, под тяжкие вздохи московских экскурсоводов.

До 27 сентября