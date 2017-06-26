В Петербурге подвели итоги группового этапа Кубка конфедераций

Средняя посещаемость матчей составила 37 466 человек Евгений Егоров / Ведомости

449 599 болельщиков посетили 12 матчей Кубка конфедераций, сообщил на пресс-конференции в Петербурге директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. По его словам, средняя посещаемость матчей составила 37 466 человек. Такую же посещаемость глава Оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин прогнозирует и на оставшихся матчах турнира, на финале - существенно выше. Таким образом, Кубок посетит более 600 000 болельщиков.

Сорокин не отрицает, что часть билетов раздавалась бесплатно социально незащищенным группам населения, инвалидам, молодым спортсменам, но конкретных цифр не называет.

Сорокин прокомментировал статью в Daily Mail о применении допинга российскими футболистами. По его словам, все футболисты сборной России проходили неоднократно тесты на допинг, и все они были отрицательными. «Видимо, турнир проходит очень хорошо, раз журналистам приходится ворошить прошлое», - сказал он. Странно, что эта статья появилась именно сейчас, говорит Сорокин.

Колин Смит подтвердил, что футболисты сборной России не были уличены в применении допинга. Претензии в адрес других российских футболистов, которые могли быть упомянуты в процитированном Daily Mail докладе, они не комментируют. Сорокин также опроверг сообщения норвежской и датской прессы о том, что Россия получила право на проведение ЧМ с нарушениями. «Мы уже исчерпали все шутки на этот счет», - говорит Сорокин.

На вопрос о газоне на арене «Санкт-Петербург», который ранее раскритиковал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, Колин Смит сообщил, что в отличие от газонов в Сочи, Казани и Москве поле в Петербурге молодое и не такое стабильное. Оно получило повреждения во время матчей и тренировок, также стояла неблагоприятная погода, но сейчас у поля есть 7 дней на отдых, на газоне установлено дополнительное освещение, регулируется температура, говорит Смит. К финалу оно должно быть в отличном состоянии, утверждает он.

Смит также выразил уверенность, что права на трансляцию ЧМ в России будут успешно проданы.

По его словам, игру Россия - Португалия по телевидению посмотрели 8 млн зрителей. Более 30 млн человек посетили официальные платформы FIFA в соцсетях за 10 дней, более 16 млн посмотрели видео на официальном канале FIFA в You Tube.