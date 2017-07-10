Премьеры балета «Нуреев», обещавшей громкий резонанс, в Большом театре не будет. По крайней мере, в этом сезоне

Замысел Кирилла Серебренникова остается неосуществленным Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Большой театр уведомил зрителей на официальном сайте: «Вместо объявленной ранее премьеры спектакля «Нуреев» 11, 12, 13, 14 июля на Исторической сцене театра будет показан балет «Дон Кихот». Билеты действительны».

Балет, героем которого должен был стать выдающийся танцовщик ХХ в. Рудольф Нуреев, создали композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов и режиссер Кирилл Серебренников. В 2015 г. эта же команда выпустила в Большом театре балет «Герой нашего времени», на волне успеха которого ей был сделан новый заказ.

Все предвещало повторение триумфа, однако за три дня до премьеры театр объявил о ее отмене. Такого в последние десятилетия не было еще ни разу. Большой театр – надежно работающий производственный организм, к тому же премьера должна была состояться на Исторической сцене, после реставрации здания прекрасно оснащенной технически. Отмена или перенос – такое слово употреблено на сайте театра – спектакля по болезни кого-либо из исполнителей также исключены: каждую партию репетируют несколько составов танцовщиков.

Режиссер Кирилл Серебренников на просьбу «Ведомостей» прокомментировать ситуацию ответил: «Я не хочу комментировать. Это решение театра. Вот так они решили».

Руководство Большого от официального комментария пока воздерживается: о причинах переноса будет объявлено на брифинге в понедельник. О возможных сроках переноса сейчас можно сказать только, что речь не идет о сезоне 2017/18, поскольку тот уже сверстан.

Решение было принято после того, как в пятницу вечером генеральный директор театра Владимир Урин посетил прогон спектакля, на котором впервые были собраны воедино его разнородные составляющие. По замыслу авторов спектакля их произведение должно было объединить элементы балета, музыкального театра с пением и драматического театра. Как рассказал «Ведомостям» один из сотрудников театра, в спектакле немало словесного текста, в котором звучит специфичная для Нуреева брань на ломаном английском языке. Имеются танцы трансвеститов, а центральной линией сюжета являются лирические отношения Нуреева и датского танцовщика Эрика Бруна.

Большой театр умеет сохранять независимость в сложных ситуациях: к примеру, режиссер Тимофей Кулябин выпустил постановку в Большом после запрета его новосибирского «Тангейзера». Нынешнее решение принято на фоне судебного процесса: в хищении государственных средств обвиняются трое сотрудников Кирилла Серебренникова, двое из них находятся под стражей. Однако никаких доказательств давления на театр со стороны органов власти нет. Ни высказываний чиновников или депутатов, ни выступлений общественности по поводу готовящейся премьеры не было – как это имело место в 2005 г., когда Большой выпустил оперу Леонида Десятникова «Дети Розенталя», написанную на либретто Владимира Сорокина. Тогда отдельные депутаты Государственной думы и активисты молодежных организаций оказывали публичное давление на театр, однако спектакль отменен не был.

Теперь же генеральный директор принял небывалое решение, продиктовано ли оно художественными соображениями или доводами самоцензуры. Раньше до премьеры доводились все без исключения спектакли Большого – даже заведомо неудачные, те, которые стоило бы отменить. Отмена или перенос готового к выпуску спектакля – прецедент в новейшей истории Большого.