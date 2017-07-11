В комиксе «Человек-паук: Возвращение домой» знакомый супергерой выглядит как новенький

Маску мы знаем, а вот лицо под ней совершенно новое Sony Pictures

Опасение, что вечного школьника Питера Паркера оставили на второй год и мы опять будем смотреть, как его укусит паук-мутант, оказались беспочвенными. 15 лет, за которые франшизу перезапускали уже дважды, не прошли даром. Третий раз в первый класс? Нет, сразу во второй!

Легконогий британский актер и танцовщик Том Холланд – новенький Паркер – не только скачет кузнечиком (на сравнение с которым напрашивается больше, чем с пауком). Но и проходит стажировку в корпорации Тони Старка (Роберт Дауни-младший), подарившего ему красно-синий паучий костюм собственной разработки за участие в финальной драке фильма «Первый мститель: Противостояние». Пока что костюм функционирует в учебном режиме с обидным названием «ходунки», а Питеру поручено осваивать роль «доброго соседа» и разбираться с проблемами районного масштаба, т. е. сюжетно он еще не в команде Мстителей. Но это формальности: теперь «Человек-паук» перезапущен в прочной связке с остальными частями супергеройской вселенной Marvel.

Помолодел Том Холланд – лучший и самый молодой Человек-паук в новом веке. На съемках ему было 19–20, сейчас 21. Предыдущим исполнителям этой роли Тоби Магуайру и Эндрю Гарфилду на момент съемок было под 30. Между тем Питеру Паркеру по сюжету всего 15 лет.

Капитан Америка, как самый тупой, дистанционно преподает в школах физкультуру и основы морали. А Железный человек Тони Старк опять невзначай порождает злодея. Но если в «Эре Альтрона» это был результат его пытливого ума, то в «Человеке-пауке» – продукт капиталистической жадности: обиженный прораб (Майкл Китон), у которого Старк отобрал бизнес по утилизации инопланетных отходов, открывает подпольное производство оружия, мастерит летающий суперкостюм Стервятника и планирует большое ограбление Stark Industries.

По меркам супергеройского комикса это не то чтобы реалистическое, но очень теплое кино. Да, тут летят клочки по закоулочкам, но сюжет норовит увильнуть в сторону школьной комедии, а картинка любовно стилизована режиссером Джоном Уоттсом и оператором Сальваторе Тотино под фильмы 1980-х. И в этом взгляде куда больше свежести, чем ностальгии: Уоттсу всего 36, «Человек-паук» – его третий полнометражный фильм и первый крупнобюджетный.

Sony Pictures 1/6 Sony Pictures 2/6 Sony Pictures 3/6 Sony Pictures 4/6 Sony Pictures 5/6 Sony Pictures 6/6

Тут даже человеческое 3D! От него не раскалывается голова, оно не столько лупит зрителя спецэффектами, сколько дает кадру дополнительную глубину. Которую уютно и органично обживают обаятельный Холланд, драматический Китон, ироничный Дауни. Романтическая линия с красавицей-отличницей (Лора Хэрриер) заметно провисает, но на этот раз Человеку-пауку важнее выяснить отношения со старшими. А в этом и Дауни, и Китон – отличные партнеры.

Особенно Майкл Китон. Бывший Бэтмен и Бёрдмен тащит в новый фильм разом маску, крылья и правду характера: у них с Томом Холландом идеальный дуэт и лучшие сцены – не те, где дерутся, а те, где они переглядываются. А ведь я тебя понимаю, старик. Да, пацан, и я тебя тоже. Говорят они что-то другое, но это не важно. Выключите звук, мы все равно будем слышать обоих – и знать, почему они действуют именно так и что при этом испытывают. Им бы не драться, а выпить.

Но Человек-паук еще маленький, ему нельзя.