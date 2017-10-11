The Bell сообщил о показе в «Зарядье» коллекции модных платьев дочери Кадырова

Какая часть парка будет выделена под мероприятие, еще обсуждается, уточнил один из источников Евгений Разумный / Ведомости

В парке «Зарядье» 20 октября пройдет показ модного дома Firdaws, основателем которого является супруга главы Чечни Медни Кадырова. Об этом сообщил The Bell со ссылкой на источник, знакомый с планом мероприятия. Представители Firdaws и парка «Зарядье» подтвердили эту информацию.

Какая часть парка будет выделена под мероприятие, еще обсуждается, уточнил один из источников. В качестве подиума скорее всего будет использован Парящий мост над Москвой-рекой, добавил он.

Ожидается, что на показе будут представлены 47 платьев Айшат Кадыровой - дочери главы Чечни – из коллекции «Горная жемчужина». На мероприятие приглашены 250 гостей, включая высокопоставленных представителей руководства Чечни, будут приняты максимальные меры безопасности. На праздник может приехать и сам Рамзан Кадыров.

Сколько будет стоить мероприятие и кто его будет оплачивать, источники The Bell не стали рассказывать.

Firdaws не будет оплачивать аренду площадки, так как фестиваль значится в плане бесплатных мероприятий, согласованных департаментом культуры Москвы, отметил источник The Bell. Предыдущий показ Firdaws проходил в Грозном. Сотрудник одного из московских event-агентств оценил расходы на него приблизительно в 10-15 млн руб.

Парк «Зарядье», расположенный возле Кремля, открылся 9 сентября, к празднованию 870-летия Москвы. Его строили 2,5 года, расходы на строительство составили 14 млрд руб. В будни парк посещают от 10 000 до 30 000 человек, рассказывал ранее директор «Зарядья» Павел Трехлеб.

Согласно декларации доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 г. выросли более чем в 2 раза по сравнению с 2015 г. В прошлом году он заработал 11,5 млн руб., годом ранее – 5 млн руб. Доход супруги Кадырова Медни в 2016 г. составил 2,1 млн руб. В свою очередь двое из 12 несовершеннолетних детей главы Чечни заработали по 9,5 млн каждый.

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