The Bell сообщил о показе в «Зарядье» коллекции модных платьев дочери Кадырова

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Какая часть парка будет выделена под мероприятие, еще обсуждается, уточнил один из источников
Евгений Разумный / Ведомости
В парке «Зарядье» 20 октября пройдет показ модного дома Firdaws, основателем которого является супруга главы Чечни Медни Кадырова. Об этом сообщил The Bell со ссылкой на источник, знакомый с планом мероприятия. Представители Firdaws и парка «Зарядье» подтвердили эту информацию.
Какая часть парка будет выделена под мероприятие, еще обсуждается, уточнил один из источников. В качестве подиума скорее всего будет использован Парящий мост над Москвой-рекой, добавил он.
Ожидается, что на показе будут представлены 47 платьев Айшат Кадыровой - дочери главы Чечни – из коллекции «Горная жемчужина». На мероприятие приглашены 250 гостей, включая высокопоставленных представителей руководства Чечни, будут приняты максимальные меры безопасности. На праздник может приехать и сам Рамзан Кадыров.
Сколько будет стоить мероприятие и кто его будет оплачивать, источники The Bell не стали рассказывать.
Firdaws не будет оплачивать аренду площадки, так как фестиваль значится в плане бесплатных мероприятий, согласованных департаментом культуры Москвы, отметил источник The Bell. Предыдущий показ Firdaws проходил в Грозном. Сотрудник одного из московских event-агентств оценил расходы на него приблизительно в 10-15 млн руб.
Парк «Зарядье», расположенный возле Кремля, открылся 9 сентября, к празднованию 870-летия Москвы. Его строили 2,5 года, расходы на строительство составили 14 млрд руб. В будни парк посещают от 10 000 до 30 000 человек, рассказывал ранее директор «Зарядья» Павел Трехлеб.
Согласно декларации доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 г. выросли более чем в 2 раза по сравнению с 2015 г. В прошлом году он заработал 11,5 млн руб., годом ранее – 5 млн руб. Доход супруги Кадырова Медни в 2016 г. составил 2,1 млн руб. В свою очередь двое из 12 несовершеннолетних детей главы Чечни заработали по 9,5 млн каждый.
Как посетители разрушают «Зарядье»
Евгений Разумный / Ведомости
Парк «Зарядье» открыли для посетителей в понедельник, и буквально через несколько часов стала появляться информация об ущербе, который гости ему наносят
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Евгений Разумный / Ведомости
Теперь посетителей просят по громкой связи не разрушать новое место для отдыха. За гостями следят с помощью не только камер, но и полиции
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Евгений Разумный / Ведомости
В парке также поставили таблички с требованием не ходить по газонам
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Евгений Разумный / Ведомости
В крышу - стеклянную «кору» над филармонией - кто-то кинул камень, после чего один из прозрачных треугольников покрылся трещинами. То же самое произошло с Медиацентром — там треснуло световое окно
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Евгений Разумный / Ведомости
Начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин рассказал «Комсомольской правде», что стеклянную «кору» и окно уже начали менять
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Евгений Разумный / Ведомости
Как отметили в «Мосинжпроекте» (компания отвечала за строительство парка), стекла были спроектированы по специальной технологии и разного размера. Теперь каждый фрагмент нужно подгонять под размер конкретной ячейки купола
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Евгений Разумный / Ведомости
В столичном Центре экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС), проверявшем качество строительства светопрозрачной конструкции, заявили, что, если на стекло бросить камень, то, конечно, появятся трещины. Поверхность «коры» состоит минимум из трех слоев, соединенных полимерной пленкой, поэтому осколки не разлетаются и не ранят людей
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Евгений Разумный / Ведомости
Игорь Сафиуллин признался, что нагрузка на парк в первые дни работы в несколько раз превысила проектные расчеты
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Евгений Разумный / Ведомости
В зоне северного ландшафта уничтожено практически 30% зеленого покрова
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Евгений Разумный / Ведомости
«К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны», — пожаловался Сафиуллин
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Евгений Разумный / Ведомости
По его словам, отдыхающие не только наступают на траву и редкие мхи, но и просто уносят часть ландшафта с собой
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Евгений Разумный / Ведомости
«Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят», - сказал Сафиуллин «Комсомольской правде»
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Евгений Разумный / Ведомости
По данным парка, для замены украденных растений придется покупать около 10 000 новых
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Евгений Разумный / Ведомости
«Зарядье» создано по принципам ландшафтного урбанизма: люди могут ходить где угодно, а растения растут свободно
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Евгений Разумный / Ведомости
Посетителям разрешается сидеть на траве
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Евгений Разумный / Ведомости
В парк уже привезли новые рулоны газона
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Евгений Разумный / Ведомости
14 сентября в парке ввели ряд ограничений для сохранения ландшафта и архитектуры, сообщается на сайте мэра Москвы. Вход на территорию парка, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами
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Евгений Разумный / Ведомости
С 18 сентября начнутся восстановительные работы. По понедельникам парк будет открываться для посетителей с 14.00 (остальные дни - с 10.00)
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Евгений Разумный / Ведомости
Ограждения вокруг парка пока останутся, поскольку они сдерживают поток посетителей
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Евгений Разумный / Ведомости
Предупреждение для особо изобретательных вандалов
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Евгений Разумный / Ведомости
Для некоторых посетителей новые ограничения оказались неожиданными
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Евгений Разумный / Ведомости
За порядком следят сотрудники полиции и Росгвардии
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Евгений Разумный / Ведомости
Директор парка Павел Трехлеб призвал посетителей уважать чужой труд и относиться бережнее к природе
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Евгений Разумный / Ведомости
«Огромная команда людей работала над тем, чтобы успеть открыть «Зарядье» ко Дню города. Люди трудились и днем и ночью, чтобы сделать такой подарок», - отметил он. Обидно видеть подобное отношение к объектам парка и зеленым насаждениям, сказал Трехлеб
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Евгений Разумный / Ведомости
На строительство парка потрачено 14 млрд руб. Об этом говорил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин