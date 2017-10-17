Какие сериалы мир будет смотреть в ближайшие два года

Телерынок Mipcom – мероприятие, имеющее для телеиндустрии такое же значение, как каннский Marche du film – для индустрии кино facebook.com/mipmarkets

«Наш главный принцип – никогда не говорить «нет», если можно сказать «да», – сообщил глава HBO Ричард Плеплер в первый день работы телерынка Mipcom, мероприятия, имеющего для телеиндустрии такое же значение, как каннский Marche du film – для индустрии кино. И, похоже, этот принцип флагмана сериального дела уже усвоили все основные игроки отрасли. Даже не такие крупные, как студия HBO, выпустившая лишь за последний год «Молодого папу», «Мир Дикого Запада», «Большую маленькую ложь», новый сезон «Игры престолов», и удостоенная в Каннах награды Vanguard от журнала Variety.

Первой сериальной премьерой на Mipcom-2017 стал показ начальной серии Counterpart («Двойник»), дистрибуцией которого занимается Sony Pictures Entertaiment. В главной роли – оскаровский лауреат Дж. К. Симмонс. А точнее было бы сказать: в двух главных ролях. Жанр – Sci-fi, или, как уже пошутили здесь, Spy-fi, время действия – непонятно когда: сегодняшние телефоны и автомобили соседствуют с компьютерами образца 90-х, зато место определено точно: Берлин. Причем Берлин после падения Стены, хотя, несмотря на ее отсутствие, мир все равно разделен на две части: эту и ту. Чем они кардинально отличаются друг от друга, мы не узнаем, зато постепенно начнем понимать, что у каждого из нас в том, другом, мире существует двойник – изначально наша точная копия, в какой-то момент совершившая другие шаги и в результате избравшая другую, отличную от нашей, судьбу. Люди никогда не встречаются со своими двойниками, но герой сериала Ховард Силк стал исключением.

Силку шестьдесят с небольшим, он занимается чем-то малозначительным в берлинском подразделении ООН, считает, что заслужил повышения, но настоять на своем не может. Жена в коме после аварии. Его жизнь течет монотонно и размеренно, пока в один прекрасный момент, чтобы помочь властям пресечь серию загадочных убийств, из параллельного мира не материализуется его двойник. Они очень похожи, но совершенно разные. Ховард номер один – тихий, интеллигентный, прибитый жизнью без пяти минут пенсионер, Ховард-2 – резкий, жесткий, очевидно успешный, еще молодой мужчина. Дж. К. Симмонс рассказал после премьеры, что сначала режиссер (автор «Игры в имитацию» Мортен Тильдум, он же исполнительный продюсер проекта) хотел обозначить разность двойников через грим: один лысый, другой с волосами, у одного зубы свои – кривоватые, у другого – идеальные и явно вставные, но потом от этой идеи отказались и стали играть на различиях в выражении лица, осанке и интонации. Актер действительно создал два совершенно разных образа, и, если бы за работу в сериалах давали «Оскара», эта роль могла бы принести ему еще одну статуэтку.

Стилистика шпионского триллера а-ля Ле Карре в сочетании с философской, фантастической, а если угодно, и метафизической составляющими делает «Двойника» одной из самых любопытных сериальных премьер 2018 г., недаром уже подписан контракт на два сезона. Автор сценария – до этого известный по адаптации для студии Disney «Книги Джунглей» Джастин Маркс, и на этого молодого драматурга явно стоит обратить внимание.

Сериалом, который представила в первый день работы Mipcom российская команда (она в этом году многочисленна и российское участие идет здесь под заголовком Russian Content Revolution), стало «Хождение по мукам». Запуская этот проект, НТВ и его генеральный продюсер Тимур Вайнштейн сказали «да» тому, чему раньше этот канал говорил твердое «нет»: большие исторические полотна, как и экранизации классики, всегда были прерогативой «Первого» и «России». Заявить, что первый блин, испеченный на совершенно новой для НТВ сковороде, получился идеальным, будет сильным преувеличением.

Интерес есть В Каннах были показаны две серии «Хождения по мукам». Их на очень хорошем английском вместе с Тимуром Вайнштейном представили Чиповская и Снигирь, а представитель компании-дистрибутора сообщила, что в мире к сериалу большой интерес, даже в странах, которым, казалось бы, до русской революции не должно быть особого дела.

Но у новой телеверсии знаменитого романа Алексея Толстого есть свои достоинства. В первую очередь это Анна Чиповская и Юлия Снигирь, сыгравшие Катю и Дашу Булавиных. Без бросающегося в глаза вмешательства грима визажисты проекта сделали девушек действительно похожими друг на друга как сестры, что сразу рождает доверие зрителя. Актрисам удается быть убедительными, несмотря на сложные условия, в которые ставят их сценарист Елена Райская и режиссер Константин Худяков: даже знающим первоисточник, но давно не перечитывавшим роман зрителям не всегда легко понять, какой промежуток времени отделяет те или иные события друг от друга, а для эмоционального состояния сестер это важно. Играющий поэта Бессонова Антон Шагин как вошел на фильме «Молот» в образ инфернального Доктора Зло, так из него и не вышел. Леонид Бичевин (Иван Телегин) традиционно берет профессионализмом и приглушенной харизмой, Никита Кукушкин и Евгений Ткачук в роли предводителей бунтующей артистической молодежи наверняка были бы прекрасны, не сведись их присутствие к декоративному минимуму. Зато видно, что «Хождение» – из тех сериалов, которые пытались снимать как кино, не скупясь на костюмы, декорации и не требуя от режиссера стахановской выработки за смену.