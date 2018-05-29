Rado выпустила коллекцию часов в сотрудничестве с Grandi Giardini Italiani

Коллекция True Thinline – первая, созданная Rado в рамках сотрудничества с Grandi Giardini Italiani Rado

Часовая компания Rado и организация Grandi Giardini Italiani («Великие итальянские сады») выпустили коллекцию в рамках сотрудничества. В линию True Thinline вошли часы, выполненные в корпусе конструкции моноблок, дизайн и оформление которых вдохновлены природой: стихиями земли, воды и зелени.

Первые часы – модель с зеленым циферблатом, символизирующим зелень садов, вышла в феврале этого года. Затем была выпущена модель с синим циферблатом, посвященная воде. Сейчас коллекцию дополнили часы с циферблатом коричневого цвета - символом земли. Циферблаты всех часов серии обработаны определенным образом, чтобы усилить выбранные дизайнерами ассоциации. Циферблат «зеленых» часов выполнен из перламутра, на котором выгравирован узор структуры древесного листка, циферблат «синих» напоминает воду за счет металлизированного покрытия, а «землю» обыграли с помощью кристаллического покрытия циферблата.

Проект Grandi Giardini Italiani основан уроженкой Шотландии Джудит Вейд в 1997 г., когда она с нуля объединила в единую систему лучшие парки Италии, чтобы сделать их общедоступными, а также обеспечивать им необходимую рекламу. «Я решила, что пора дать туристам принципиально новые впечатления, – говорит она. – Иной способ познания Италии. Весь проект рассчитан на «медленный туризм», на людей, которые хотят увидеть что-то совершенно особенное», – поясняла Вейд. Чтобы стать одним из «великих итальянских садов», садово-парковый ансамбль должен обладать выдающимися ботаничес­кими, художественными, историческими особенностями или интересными современными чертами. Кроме того, он должен быть интересен для посещения в рамках концепции «медленного туризма». Сейчас к Grandi Giardini Italiani причислены 120 садов и парков.

Сотрудничество Rado и Grandi Giardini Italiani началось в прошлом году, но официальный характер приобрело только сейчас. В статусе официального партнера Rado будет способствовать поддержанию наследия и содержания садов, а также помогать в привлечении партнеров.