Открытие чемпионата мира по футболу в России. Что происходит в Москве

Болельщики сборной России в центре Москвы Rebecca Blackwell / AP

Россия впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. В четверг, 14 июня, в «Лужниках» в матче открытия сыграют сборные России и Саудовской Аравии. На стадионе ожидается свыше 80 000 болельщиков, в том числе десятки мировых лидеров. В Москве приняты беспрецедентные меры безопасности.

«Ведомости» рассказывают о самом интересном, что происходит в столице сегодня.

12.10 А вот так выглядит официальная почтовая марка чемпионата мира. Сегодня она поступила в продажу в отделения «Почты России».

Фото – «Почта России»

11.55 Вице-премьер Виталий Мутко поделился ожиданиями от игры сборной России на чемпионате мира. У него есть уверенность, что игроки должны реализовать свой потенциал. «Если они раскрепостятся, будут играть в свой футбол, то покажут достойную игру. Сейчас их просто хочется поддержать, поскольку мы, как бразильцы, – максималисты, очень жесткие в оценках», – сказал Мутко агентству ТАСС.

11.45 Смотрите, какая красота! Это опора линий электропередач в Калининграде. Идея принадлежит местной компании «Янтарьэнерго». Кто не знает, то на фото – Забивака, талисман чемпионата мира по футболу в России.

Фото – «Янтарьэнерго»

11.20 В Москве очень много иностранных болельщиков. Вот, например, бразильцы на станции метро «Театральная».

Автор фото – Анастасия Корня

11.00 Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за организацию акции «Он нам не царь» и написал пост о том, как преобразились спецприемники к чемпионату мира по футболу. Жаль, но, скорее всего, это шутка.

10.50 Кстати, FIFA выпустила в продажу оставшиеся билеты на матч-открытие. Купить можно здесь.

10.40 Если у вас есть свободное время, то обязательно прогуляйтесь по Никольской улице. На время чемпионата мира она превратилась в стихийную фан-зону. Например, вчера там было так.

10.20 Центр организации дорожного движения в Москве (ЦОДД) выпустил сообщение, в котором попросил москвичей воздержаться от поездок на личном автотранспорте в район Хамовники, где располагается стадион «Лужники». Пока, по данным «Яндекса», в городе обычная дорожная обстановка - 4 балла. В районе «Лужников» приняты беспрецедентные меры безопасности – много машин ГИБДД, полиции. Матч-открытие посетит Владимир Путин и около 20 глав других государств.