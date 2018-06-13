Открытие чемпионата мира по футболу в России. Что происходит в Москве
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Россия впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. В четверг, 14 июня, в «Лужниках» в матче открытия сыграют сборные России и Саудовской Аравии. На стадионе ожидается свыше 80 000 болельщиков, в том числе десятки мировых лидеров. В Москве приняты беспрецедентные меры безопасности.
«Ведомости» рассказывают о самом интересном, что происходит в столице сегодня.
12.10 А вот так выглядит официальная почтовая марка чемпионата мира. Сегодня она поступила в продажу в отделения «Почты России».
11.55 Вице-премьер Виталий Мутко поделился ожиданиями от игры сборной России на чемпионате мира. У него есть уверенность, что игроки должны реализовать свой потенциал. «Если они раскрепостятся, будут играть в свой футбол, то покажут достойную игру. Сейчас их просто хочется поддержать, поскольку мы, как бразильцы, – максималисты, очень жесткие в оценках», – сказал Мутко агентству ТАСС.
11.45 Смотрите, какая красота! Это опора линий электропередач в Калининграде. Идея принадлежит местной компании «Янтарьэнерго». Кто не знает, то на фото – Забивака, талисман чемпионата мира по футболу в России.
11.20 В Москве очень много иностранных болельщиков. Вот, например, бразильцы на станции метро «Театральная».
11.00 Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за организацию акции «Он нам не царь» и написал пост о том, как преобразились спецприемники к чемпионату мира по футболу. Жаль, но, скорее всего, это шутка.
Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе. Не буду хвастаться сколько книг я прочитал - много, расскажу лучше как подготовили спецприёмник к ЧМ по футболу. Это ужасно интересно. Видимо власти не исключают, что придётся арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решётки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть - курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолёте, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, яспециально записал: Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борш с пампушкой. Основное блюдо: плов или шашлык. Причём можно шашлых из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное! Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажёрок - студентки из Иняза им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства. Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды. Предвосхищая ваши комментарии на тему "хочу под арест", хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После Чемпионата Мира золотая карета превратится в тыкву.
Публикация от Алексей Навальный (@navalny)
10.50 Кстати, FIFA выпустила в продажу оставшиеся билеты на матч-открытие. Купить можно здесь.
10.40 Если у вас есть свободное время, то обязательно прогуляйтесь по Никольской улице. На время чемпионата мира она превратилась в стихийную фан-зону. Например, вчера там было так.
10.20 Центр организации дорожного движения в Москве (ЦОДД) выпустил сообщение, в котором попросил москвичей воздержаться от поездок на личном автотранспорте в район Хамовники, где располагается стадион «Лужники». Пока, по данным «Яндекса», в городе обычная дорожная обстановка - 4 балла. В районе «Лужников» приняты беспрецедентные меры безопасности – много машин ГИБДД, полиции. Матч-открытие посетит Владимир Путин и около 20 глав других государств.