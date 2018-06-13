FIFA заработает $6,1 млрд на чемпионате мира по футболу в России

FIFA увеличила прогноз во многом благодаря контрактам, заключенным с китайскими компаниями, полагает газета АГН Москва

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) рассчитывает заработать $6,1 млрд на чемпионате мира по футболу 2018 г. (пройдет с 14 июня по 15 июля). Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на финансовые документы FIFA.

Представитель FIFA пока не ответил на запрос «Ведомостей».

Эта сумма на 10% выше прогноза, который давала ранее FIFA, и на 20% больше суммы, заработанной на мундиале в Бразилии ($5,1 млрд, следует из финансовой отчетности FIFA 2014 г.).

Согласно данным газеты, выручка от продажи телевизионных прав будет на 2% больше от ожидаемых FIFA $3 млрд (+$60 млн). Выручка от спонсорских и партнерских соглашений вырастет на 14% до $1,65 млрд.

FIFA увеличила прогноз во многом благодаря контрактам, заключенным с китайскими компаниями, полагает газета. Сейчас среди 12 партнеров и спонсоров федерации 4 – компании из Китая. На прошлом мундиале был лишь один китайский спонсор – Wanda Group, напоминает издание.

Рост интереса к футболу в Китае начался еще в 2015 г., указывает The New York Times: президент страны Си Цзиньпин настоял, чтобы спортивная экономика развивалась с фокусом на футбол.

В то же время западные компании с осторожностью относятся к партнерству с FIFA из-за продолжающегося расследования минюста США против бывшего руководства федерации. Так, с 2011 г. FIFA не подписала ни одного нового спонсорского контракта среди западных компаний, отмечает газета.

Текущие спонсоры также не ждут большого влияния на финансовые результаты, рассказывали ранее «Ведомостям» представители партнеров. Например, гендиректор Adidas Group (бренды Adidas и Reebok) Каспер Рорштед на телеконференции по итогам I квартала 2018 г. заявил: «Без сомнения, чемпионат мира по футболу в России даст меньше финансовых возможностей, чем в Бразилии четыре года назад. Но мы с нетерпением ждем этого события, это фантастический способ привести в чувство наш бренд по всему миру».

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