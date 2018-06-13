Чемпионат мира по футболу – 2026 примут сразу три страны

Решение об этом было принято на конгрессе FIFA в Москве

США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026 под названием United 2026 в апреле 2017 г. Pavel Golovkin / AP

Чемпионат мира по футболу в 2026 г. пройдет сразу в трех странах: Канаде, США и Мексике. Решение об этом было принято на конгрессе Международной федерации футбола (FIFA) в Москве. На проведение турнира также претендовало Марокко.

Канада примет турнир в первый раз, США - во второй, а Мексика - в третий. В голосовании приняли участие 200 членов FIFA: 134 выступили за совместную заявку трех стран, 65 – за Марокко, а один был против всех. Это стало пятой неудачной попыткой Марокко принять чемпионат мира по футболу.

США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026 под названием United 2026 в апреле 2017 г. Тогда казалось, что у них не будет конкурентов, писала Financial Times. Марокко подало заявку за несколько часов до истечения дедлайна, но незадолго до финального конгресса FIFA оказалось, что у страны большие шансы на победу. В частности, шансы африканской страны усилила политика президента США Дональда Трампа, сообщала Financial Times.

Согласно объединенной заявке трех стран, чемпионат примут 23 города: 17 - в США, три - в Канаде и три - в Мексике. Все стадионы уже построены и организаторы заявляли, что хоть завтра готовы принять турнир, писала Financial Times. Чемпионат мира в Северной Америке может привлечь спонсоров, многие североамериканские компании из списка Fortune 500 могли бы стать партнерами FIFA на много-много лет, цитировала газета президента Федерации футбола США Карлоса Кардейро. В ЧМ-2026 впервые примут участие 48 команд, а не 32.

Это не первый раз, когда несколько стран принимают ЧМ. Так, в 2002 г. турнир проходил в Японии и Южной Корее. Чемпионат мира по футболу проходит каждые четыре года. В 2018 г. его принимает Россия, в 2022 г. – Катар.

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