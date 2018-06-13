Чемпионат мира по футболу – 2026 примут сразу три страны

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США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026 под названием United 2026 в апреле 2017 г.
Pavel Golovkin / AP
Чемпионат мира по футболу в 2026 г. пройдет сразу в трех странах: Канаде, США и Мексике. Решение об этом было принято на конгрессе Международной федерации футбола (FIFA) в Москве. На проведение турнира также претендовало Марокко.
Канада примет турнир в первый раз, США - во второй, а Мексика - в третий. В голосовании приняли участие 200 членов FIFA: 134 выступили за совместную заявку трех стран, 65 – за Марокко, а один был против всех. Это стало пятой неудачной попыткой Марокко принять чемпионат мира по футболу.
США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026 под названием United 2026 в апреле 2017 г. Тогда казалось, что у них не будет конкурентов, писала Financial Times. Марокко подало заявку за несколько часов до истечения дедлайна, но незадолго до финального конгресса FIFA оказалось, что у страны большие шансы на победу. В частности, шансы африканской страны усилила политика президента США Дональда Трампа, сообщала Financial Times.
Согласно объединенной заявке трех стран, чемпионат примут 23 города: 17 - в США, три - в Канаде и три - в Мексике. Все стадионы уже построены и организаторы заявляли, что хоть завтра готовы принять турнир, писала Financial Times. Чемпионат мира в Северной Америке может привлечь спонсоров, многие североамериканские компании из списка Fortune 500 могли бы стать партнерами FIFA на много-много лет, цитировала газета президента Федерации футбола США Карлоса Кардейро. В ЧМ-2026 впервые примут участие 48 команд, а не 32.
Это не первый раз, когда несколько стран принимают ЧМ. Так, в 2002 г. турнир проходил в Японии и Южной Корее. Чемпионат мира по футболу проходит каждые четыре года. В 2018 г. его принимает Россия, в 2022 г. – Катар.
Как выглядят стадионы ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Qatar 2022
Khalifa International Stadium (Халифа) – первый готовый футбольный стадион для чемпионата мира 2022 г. в Катаре
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Qatar 2022
Он был построен в 1976 г., в мае 2017 г. открыт после глубокой реконструкции (на фото: финал Кубка Катара по футболу 2017 г.)
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Qatar 2022
Вместимость Халифы - 40 000 человек. Это единственный стадион, который после ЧМ-2022 останется неизменным, на нем будут проводиться крупные спортивные мероприятия
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Qatar 2022
Чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре - декабре 2022 г. Летом в стране слишком жарко
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Qatar 2022
ЧМ-2022 пройдет на восьми стадионах. Другие семь арен помимо Халифы (на фото) уже строятся
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Qatar 2022
Все стадионы находятся в 5-35 км от центра Дохи
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Qatar 2022
Поездка между двумя любыми стадионами займет максимум 1 час, обещают организаторы. Впервые зрители смогут вживую посмотреть больше одного матча в сутки
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Qatar 2022
Оба полуфинала будут сыграны на стадионе «Эль Байт» (на фото) вместимостью 60 000 человек, который возводится в городе Эль-Хор
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Qatar 2022
Стадион «Эль Байт» стилизован под тент бедуинов, который называется «байт аль шар»
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Qatar 2022
«Эль Байт» после ЧМ-2022 станет базой футбольного клуба, его вместимость будет уменьшена с 60 000 до 32 000 кресел. Вместо снятых трибун будут встроены гостиница и торговый центр
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Qatar 2022
Стадион «Эль Райян» строится в одноименном городке, на нем после ЧМ-2022 будет играть одноименный же клуб, один из самых популярных в Катаре. Вместимость — 40 000 зрителей
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Qatar 2022
Фасад «Эль Райяна» будет светиться, он сложен из геометрических фигур, характерных для исламской архитектуры
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Qatar 2022
После ЧМ-2022 вместимость стадиона снизится до 22 000 человек. Он станет центром спортивного хаба, рядом с ним возведут центр водных видов спорта, легкоатлетический комплекс, каток, теннисные корты
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Qatar 2022
Стадион «Эль Вакра» (40 000 мест) возводится в одноименном портовом городке, самом старинном из существующих населенных пунктов Катара
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Qatar 2022
Дизайн стадиона вдохновлен раздутым парусом
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Qatar 2022
После чемпионата около 20 000 мест будут демонтированы, стадион также должен стать центром спортивной и социальной жизни города: вокруг будут построены теннисные корты и баскетбольные площадки, а также мечеть и зал свадебных церемоний
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Qatar 2022
Стадион «Фонд Катара» (40 000 мест) строится на территории одноименного фонда, который поддерживает развитие образования и науки. По соседству с ним расположены университеты
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Qatar 2022
В дизайне стадиона смешались традиции исламской архитектуры и современность. Алмазоподобные узоры фасада должны менять цвет по мере того, как солнце движется по небу
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Qatar 2022
После чемпионата его вместимость будет уменьшена, он станет базой женской сборной Катара по футболу, а также будет использоваться университетскими командами
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Qatar 2022
«Фонд Катара» расположен в Дохе в 7 км от исторического центра города. На всех стадионах на 40 000 зрителей пройдут матчи в группах и матчи плей-офф вплоть до четвертьфиналов
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Qatar 2022
Стадион «Эль Тумама» (40 000 мест) в Дохе будет выполнен в виде куфи, традиционной шапочки, которую носят мужчины в мусульманских странах
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Qatar 2022
После ЧМ-2022 его вместимость также будет снижена до 20 000 мест, внутри будет встроен медицинский центр FIFA. Стадион должен стать центром спортивной жизни Дохи, в его окрестностях появятся спортивные объекты для баскетбола, волейбола, тенниса, гандбола, плавания, бега, велоспорта и конного спорта
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Qatar 2022
В заявочной книге Катар предлагал построить для ЧМ-2022 12 стадионов. После консультаций с FIFA стране было разрешено провести турнир на восьми объектах (на фото стадион «Эль Тумама»)
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Qatar 2022
Стадион «Рас Абу Абуд» возводится в Дохе на берегу Западного залива, на главном морском променаде — Корниш-авеню. Используются модульные конструкции и настоящие контейнеры, дизайн, таким образом, перекликается с расположенным по соседству портом Дохи
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Qatar 2022
После чемпионата стадион будет полностью разобран — впервые в истории строительства таких крупных спортивных объектов, заявляет оргкомитет ЧМ-2022