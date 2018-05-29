Как Трамп может помешать США принять чемпионат мира по футболу

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Немногие ожидали, что Марокко составит конкуренцию США, Канаде и Мексике Abdeljalil Bounhar / AP

В Москве 13 июня – накануне матча открытия чемпионата мира по футболу в России – состоится конгресс Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). На нем будет выбран хозяин ЧМ-2026 – выбирать будут между Марокко и совместной заявкой США, Канады и Мексики. Как ни странно, у североафриканской страны есть шансы опередить крупнейшие экономики мира, говорят чиновники FIFA. Дело в том, что одним из ключевых факторов может стать обида, особенно некоторых стран Африки, на президента США Дональда Трампа.

В голосовании примут участие 206 членов FIFA, и для победы требуется набрать 104 голоса. Решения принимаются футбольными федерациями, но у политиков может возникнуть желание повлиять на ситуацию. «Процесс выбора заявок организован таким образом, чтобы оценивать их по объективным критериям и не принимать больше тайные и субъективные решения, как это делалось в прошлом», - говорит представитель FIFA.

«Эффект Трампа»

Ожидалось, что заявку США, Канады и Мексики единогласно поддержат все страны Северной Америки. Но в апреле министр спорта карибского острова Сент-Люсия Эдмунд Эстефан заявил, что его страна «на 200%» поддержит заявку Марокко. Хотя президент футбольной ассоциации Сент-Люсии Линдон Купер опроверг это, отвечая на вопрос FT: «Никакое решение еще не принято. Мы поддержим одну [из заявок], исходя из интересов нашей страны, наших людей и нашего спорта».

Это замешательство свидетельствует о том, что победа североамериканской заявки – очевидного фаворита благодаря первоклассной инфраструктуре и потенциально рекордной прибыли – выглядит уже не такой гарантированной, как это казалось еще несколько месяцев назад, из-за того, что некоторые чиновники называют «эффектом Трампа». По словам советника одного из руководителей FIFA, многие развивающиеся страны не хотят отдавать победу США после того, как Трамп назвал африканские государства «грязной дырой». Это подчеркивает, что политика по-прежнему будет играть роль в принятии решения.

Неопределенность вокруг голосования вызвана еще и тем, что, по мнению некоторых близких к руководству FIFA людей, страны поддержат североамериканскую заявку, чтобы задобрить американских следователей, продолжающих антикоррупционное расследование. Но другие уверены, что некоторые члены FIFA, наоборот, постараются наказать США за это расследование. Как отмечает один из руководителей FIFA, результат голосования повлияет на судьбу организации: «Если оно сведется лишь к политике, а не к оценке того, что хорошо для организации – чемпионат мира обеспечивает 90% доходов FIFA, – необходимо будет задуматься, для чего вообще существует выбор заявок».

Такие разные заявки

Когда США, Канада и Мексика подали совместную заявку под названием «United 2026» в апреле 2017 г., казалось, что у нее не будет конкурентов. По правилам FIFA чемпионат мира должен проходить по очереди на разных континентах. Это исключило Европу и Азию, так как следующие два чемпионата пройдут в России и Катаре. Марокко, которое уже четыре раза неудачно пыталось принять турнир, подало заявку лишь за несколько часов до истечения крайнего срока в августе прошлого года.