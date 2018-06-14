Сборная России уверенно победила в первом матче чемпионата мира

Евгений Разумный / Ведомости

Сборная России победила в матче открытия чемпионата мира по футболу команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Счет на 12-й минуте ударом головой открыл полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский. На 43-й минуте российская команда убежала в контратаку, которую завершил Денис Черышев, выступающий за испанский «Вильярреал». Черышев вышел на поле в середине первого тайма, заменив получившего травму армейца Алана Дзагоева.

Во втором тайме на 70-й минуте на поле появился нападающий Артем Дзюба и отличился первым же касанием. На 71-й минуте он замкнул навес Александра Головина – 3:0. В компенсированное время сборная России отличилась еще дважды. Сначала ударом из пределов штрафной забил Черышев, а после со штрафного отличился Головин.

Это первая победа, которую российская команда одержала в финальной стадии чемпионата мира после 2002 г., когда со счетом 2:0 был обыгран Тунис. А крупную победу россияне в последний раз одержали в 1994 г. над Камеруном – 6:1.

Путин, президент FIFA и наследный принц Саудовской Аравии во время матча

Матч прошел на переполненном стадионе «Лужники», который был реконструирован специально к чемпионату мира. Арена теперь вмещает 81 000 зрителей (ранее было около 75 000). На стадионе убрали беговые дорожки, и он стал чисто футбольным. Следующий матч в «Лужниках» пройдет в воскресенье, сыграют сборные Германии и Мексики.

Матчу предшествовала церемония открытия чемпионата. Ее центральной фигурой стал британский певец Робби Уильямс, исполнивший несколько песен, в том числе вместе с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Затем слово взял президент России Владимир Путин. Он отметил, что в России искренне любят футбол, что помогло успешно подготовиться к проведению чемпионата мира. После выступил президент FIFA Джанни Инфантино. Он поблагодарил Россию за качественную подготовку турнира.

Победа позволила сборной России временно возглавить группу A. В пятницу в Екатеринбурге друг с другом сыграют еще два соперника российской сборной – команды Египта и Уругвая. Против египтян российская сборная сыграет 19 июня в Санкт-Петербурге, а против уругвайцев – 25 июня в Самаре.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Матчи примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Сочи, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Калининград.

Как прошла церемония открытия ЧМ-2018