Стиль жизни / Культура

Теодор Курентзис сыграл в Зальцбурге все симфонии Бетховена

Гастроли оркестра MusicAeterna Пермской оперы стали кульминацией концертной программы фестиваля
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Предложив Теодору Курентзису исполнить девять симфоний Людвига ван Бетховена, интендант Маркус Хинтерхойзер бросил дирижеру серьезный вызов. Каждое поколение по-своему перечитывает бетховенский канон – большую часть ХХ в., скажем, на него смотрели глазами «Тристана» и слушали ушами Вагнера, играя все густым, плотным романтическим звуком, растягивая во времени и пространстве. В конце прошлого столетия на сцену вышли дирижеры-HIP’ари (адепты исторически информированного исполнительства), ничего не утяжелявшие, а, наоборот, облегчавшие: напомнив о том, что в бетховенские времена количество музыкантов в оркестре было значительно меньшим, чем сегодня, они доказали, что даже в самых масштабных симфониях Бетховен мыслил по-камерному.

Сказать новое слово после прорывов 1980-х (Роджер Норрингтон, Франс Брюгген), 1990-х (Николаус Арнонкур, Джон Элиот Гардинер) и 2000-х (Пааво Ярви) казалось задачей непосильной – не случайно недавняя исполнительская история цикла измеряется не только этапными трактовками, но и опытом выдающихся музыкантов, сломавших о бетховенский цикл зубы (Филипп Херревеге). Контекст концертной программы Зальцбурга-2018 только усиливал градус напряжения: пермякам предстояло выйти на сцену после завершения трехнедельного бенефиса Венского филармонического оркестра и аккурат накануне гастролей Берлинских филармоников с новым худруком Кириллом Петренко – многолетних резидентов фестиваля, хранителей европейской симфонической традиции, для которых Бетховен – насущный хлеб, основа основ, базовая ценность.

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