Американские реалии европейского футбола: курьезы и скандалы ЧМ-2026

Шотландские фанаты выпили все пиво в Бостоне. Около 50 000 болельщиков из Шотландии приехали поддержать своих футболистов 14 июня на матче с Гаити, а 20 июня – с Марокко. Вскоре местные пабы один за другим сообщали об исчерпанных запасах пива. Владельцам заведений пришлось срочно заказывать дополнительные поставки. Например, в баре Taproom подсчитали, что за четыре дня перед игрой с Гаити у них выпили вчетверо больше пенного, чем обычно во время Суперкубка или Дня независимости. «Когда шотландцы уедут, у нас будет день траура», – печалился владелец другого паба.