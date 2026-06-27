Американские реалии европейского футбола: курьезы и скандалы ЧМ-2026

Американские реалии европейского футбола: курьезы и скандалы ЧМ-2026Скрытые бренды, остановки на водопой, запреты для иранцев и другие странности
Чемпионат мира по футболу еще далек от завершения, но уже запомнился огромным количеством ярких и порой курьезных происшествий. «Ведомости» собрали самые запоминающиеся эпизоды турнира.
Шакира важнее эфира
Комментатор аргентинского телеканала DSports Марсело Бенедетто вел репортаж со стадиона в Мехико, увлеченно рассказывая о предстоящих матчах, когда его внимание привлекла проходящая неподалеку Шакира. Бенедетто бросил микрофон и ринулся за селфи со звездой. Оператор не растерялся и мгновенно навел камеру на певицу. А зрители поддержали порыв журналиста: такие моменты случаются раз в жизни, в отличие от ежедневных эфиров.
Бренды против FIFA
FIFA изо всех сил борется с рекламой на ЧМ-2026 со стороны компаний, не ставших официальными партнерами. Однако попытки скрыть бренды порой приводят к обратному эффекту. Так, чиновники FIFA потребовали переименовать на время игр стадион Levi’s в Санта-Кларе (Калифорния, США) в San Francisco Bay Area Stadium, а гигантский логотип на фасаде – спрятать. В итоге логотип затянули тканью – и эта драпировка, точно повторявшая очертания знаменитого «красного крыла летучей мыши» Levi’s, моментально стала мемом.
Аналогичные требования Международная федерация футбола предъявила стадиону Gillette в Фоксборо (Массачусетс, США). Компания спрятала свой логотип, прикрыв его масштабной инсталляцией в виде пены для бритья. Люди оценили такой ход: в итоге бренд получил больше упоминаний в сети, чем если бы FIFA его проигнорировала.
Fan ID как инструмент взыскания
Власти Аргентины придумали, как бороться с неплательщиками алиментов: они передали в США список граждан, чье посещение матчей следовало заблокировать через систему Fan ID. Кроме футбольных хулиганов и матерых преступников в него включили 13 000 должников по алиментам.
Опасное соседство
Сборную Швейцарии, разместившуюся в Сан‑Диего (Калифорния, США), словно забыли оповестить о местных обитателях. На карте зона рядом с базой швейцарцев окрашена темно-красными полосами и испещрена предупреждениями: «Осторожно, змеи!». Местные жители в комментариях в интернете не разделили страхи иностранцев: мол, змеи – неотъемлемая часть пейзажа, и если не бродить по оврагам, бояться нечего.
Норвежцы, обосновавшиеся в Гринсборо (Северная Каролина, США), тоже столкнулись с угрозой змей, но отреагировали спокойнее. А сборная Англии еще до прибытия на базу в Канзас-Сити (Миссури, США) узнала о куда более серьезной опасности. Менее чем в 8 км от тренировочной площадки прошла массовая перестрелка, в результате которой в больницы обратились девять человек (к счастью, их ранения не угрожали жизни).
Сборную Англии вдобавок обворовали по дороге, оставив без экипировки. Из фургона исчезли четыре пары бутс, подписанные футболистами майки, фирменный мяч ЧМ-2026 и другие вещи. По данным BBC, там также был набор Lego для сборки кроссовок Nike Air и два чучела львов. Полиция мгновенно вычислила воров и все вернула, защитник Дэн Берн признался, что узнал о происшествии от журналистов.
Бразильский акцент против правил
Согласно действующим правилам FIFA, судья обязан озвучить свое решение на английском языке на весь стадион. Бразильский арбитр Вилтон Сампайо во время матча между Мексикой и ЮАР 11 июня последовал регламенту, но волнение и бразильский акцент сделали его речь почти неразборчивой. В сети завирусилось видео, как южноафриканские футболисты застыли в недоумении и буквально морщили лоб, пытаясь перевести, что же от них требуется (судья хотел удалить игрока). Сампайо прославился еще и тем, что за один матч показал сразу три красные карточки. Для сравнения: за весь ЧМ‑2022 их было показано всего четыре.
Выбор между полем и роддомом
Один из лучших игроков сборной Бельгии Жереми Доку заявил, что оставит команду в разгар соревнований, чтобы присутствовать на родах жены. Заявление спровоцировало шквал обсуждений. Журналистка французской газеты L'Équipe Франс Пьеррон высказалась резко, предположив, что сотни футболистов отдали бы все, чтобы оказаться на месте Доку, а он, по ее мнению, стремится туда, «где отец бесполезен и только мешает».
Однако многие не согласились с такой позицией, подчеркнув важность признания роли отцовства. «В родах [муж] нужен мне как никогда. <...> Мне непонятно, почему какая-то тeтка из телевизора считает нужным публично осуждать выбор мужчины, который наверняка дался ему непросто», – прокомментировала ситуацию жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья.
Не тот чемпионат
В турецком Кырыккале 14 июня организовали прямую трансляцию матча национальной сборной с Австралией. Но что-то пошло не так. Вместо эфира из Ванкувера (Канада) собравшимся болельщикам показали… стрим футбольного симулятора. Впрочем, лучше бы обман и не раскрывался: в реальной игре Турция неожиданно уступила Австралии со счетом 0:2.
Визовые преграды
Сборная Ирана была вынуждена летать в США исключительно в день матча, а сразу после игры возвращаться в тренировочный лагерь в Мексике, не имея возможности даже немного отдохнуть. Как отмечает BBC, это первый случай, когда страна – хозяйка ЧМ допускает на турнир команду из государства, с которым воюет. Но если для игроков все-таки сделали исключение, то футбольных функционеров, включая главу футбольной федерации Ирана, на мундиаль не пустили. И не только их.
Еще более резонансным стал случай с Омаром Абдулкадиром Артаном – сомалийским рефери, признанным лучшим судьей Африки 2025 г. Его визу аннулировали прямо в аэропорту и депортировали, лишив шанса стать первым представителем Сомали, отработавшим на матчах мирового первенства. Чиновникам FIFA не удалось переубедить иммиграционные власти США, и Артана исключили из состава судейской бригады.
Маленькая страна с королевскими амбициями
Можно сказать, что Нидерланды представлены на нынешнем чемпионате дважды: впервые на мундиаль попала сборная Кюрасао. С юридической точки зрения это самоуправляемая часть королевства, а не суверенное государство. У ее жителей нидерландские паспорта, а за внешнюю политику и оборону отвечают Нидерланды. Впрочем, Англия и Шотландия также выступают отдельными футбольными сборными.
Кюрасао с населением около 156 000 человек и площадью 444 кв. км стало самой маленькой страной из всех, пробивавшихся в финальную часть первенства. Старт получился многообещающим: занимая 82‑ю строчку в рейтинге FIFA, 21 июня в Канзас‑Сити команда сумела сыграть вничью со сборной Эквадора (0:0), находящейся на 23‑й позиции.
Выход на миллион подписчиков
40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Диаш, более известный как Возинья, до мундиаля не пользовался особой популярностью в Instagram
Выяснилось, что мама Возиньи не смогла приехать на матч из‑за непосильного для нее залога в $15 000, который граждане Кабо‑Верде обязаны вносить для въезда в США. Волна общественного интереса дошла до госсекретаря США Марко Рубио, и в результате 59‑летняя Ана Кандида Эвора все‑таки смогла увидеть игру сына вживую.
Рекорд Возиньи продержался недолго: уже 21 июня вратарь сборной Кюрасао Элой Ром в матче с Эквадором в Канзас-Сити совершил 15 сейвов, также удержав счет 0:0. Таким образом он повторил достижение американца Тима Ховарда, установленное на ЧМ-2014 в игре с Бельгией. Правда, тогда, несмотря на героические усилия Ховарда, бельгийцы все же победили со счетом 2:1.
Осадочек остался
В конце первого тайма матча Турции и Парагвая 20 июня в Санта-Кларе случилась потасовка. Пока судья пытался утихомирить дебоширов, с его руки соскользнули часы. Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса поднял их… и надел себе на запястье. Правда, через несколько минут он вернул аксессуар, а фанаты сразу решили, что 24-летний молодой человек хотел так пошутить. В той же игре Галарса стал автором самого быстрого гола на турнире, отличившись уже на 64‑й секунде, но неприятный осадок от эпизода с часами все равно остался.
Чемпион по вылету
Впервые в истории турнира тренера уволили сразу после первого матча. Федерация футбола Туниса расторгла контракт с Сабри Лямуши после поражения от Швеции со счетом 1:5 15 июня в Гуадалупе (Мексика). 54-летний Лямуши тренировал сборную лишь с января: за это время было сыграно пять матчей, три из которых закончились поражением. Ряд СМИ утверждает, что причиной стала не только слабая игра подопечных Лямуши, но и инцидент с сыном наставника. После матча со Швецией молодой человек, которого отец взял с собой на мундиаль, подрался с болельщиками.
Гром и молния!
В США футбол не похож на европейский, даже если в него играют по правилам FIFA. На этом мундиале введены трехминутные паузы для того, чтобы футболисты могли попить: они предусмотрены на 22-й (в первом тайме) и 67-й (во втором тайме) минутах. Такого прежде не было. Мера оправдана в условиях жары, но вызывает вопросы, например, в матче Катара и Швейцарии в Санта‑Кларе, когда температура воздуха составляла всего 19 градусов по Цельсию.
Но куда непривычнее для европейских болельщиков правило о молнии. Если ее замечают в радиусе 13 км от стадиона, игру приостанавливают на 30 минут. Каждый новый гром и молния обнуляют отсчет. В итоге второй тайм матча Франции с Ираком в Филадельфии (Пенсильвания, США) начался с задержкой более чем на два часа. В США был день, но учитывая разницу по времени, ночь с 22 на 23 июня у европейских болельщиков выдалась бессонная.
Шотландский след в бостонских пабах
Шотландские фанаты выпили все пиво в Бостоне. Около 50 000 болельщиков из Шотландии приехали поддержать своих футболистов 14 июня на матче с Гаити, а 20 июня – с Марокко. Вскоре местные пабы один за другим сообщали об исчерпанных запасах пива. Владельцам заведений пришлось срочно заказывать дополнительные поставки. Например, в баре Taproom подсчитали, что за четыре дня перед игрой с Гаити у них выпили вчетверо больше пенного, чем обычно во время Суперкубка или Дня независимости. «Когда шотландцы уедут, у нас будет день траура», – печалился владелец другого паба.