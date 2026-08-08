Так ли это: троянский конь был военной хитростью Одиссея?

Археологические данные куда менее поэтичны. Раскопки Генриха Шлимана и его последователей показали, что Троя представляла собой не один город, а комплекс как минимум из девяти поселений. До XIV в. до н. э. это был процветающий торговый центр, что подтверждается большим количеством найденной импортной керамики. После, около 1300 г. до н. э., Троя была разрушена мощным землетрясением, а примерно в 1200 г. до н. э. – сожжена.