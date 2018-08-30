«Большая часть компонентов в Aurus – российская»

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Главный инженер Aurus Вадим Переверзев Андрей Гордеев / Ведомости

Последний лимузин в России, ЗиЛ-41047, был выпущен в начале этого века. Казалось, что производственные и тем более конструкторские компетенции в этом сегменте российского автопрома были утеряны. Но нет: всего через пять лет после начала работы над проектом Единая модульная платформа (ЕМП, ранее называлась «Кортеж») гибридные лимузины и минивэны Aurus уже поступили в гараж президента России, а в будущем году начнется розничная продажа седанов и лимузинов. Следом в семействе Aurus должны появиться кроссовер, купе и кабриолет. Все эти автомобили разрабатывает команда российских специалистов Государственного научного центра НАМИ под руководством главного инженера проекта ЕМП Вадима Переверзева и главного дизайнера Юрия Черненко. О том, как создавалась команда ЕМП, как разрабатывался Aurus и как он производится, Переверзев рассказал «Ведомостям».

– Вы 15 лет проработали на Fiat Group в Турине, почему приняли решение вернуться в Россию и возглавить проект ЕМП, какие были «за» и «против»?

– Это не было тяжелым решением. Потому что до Fiat я работал на ГАЗе (я нижегородец), в 90-е гг. был ведущим конструктором по перспективным автомобилям «Волга». В 1998 г. – получается, что ровно 20 лет назад, – мы показали на Московском автосалоне наши новые «Волги», это тоже было важным событием. Потом меня пригласили на работу в Fiat, и я провел в Италии 15 лет. Но это была именно работа за границей, я никогда не рассматривал ее как эмиграцию. Поэтому когда мне поступило предложение возглавить проект ЕМП, я не мог отказаться.

– Семью легко уговорили переехать из Италии в Москву?

– (Смеется.) Абсолютно!

Вадим Переверзев Главный инженер проекта ЕМП (семейство автомобилей Aurus) Родился в 1971 г. в Горьком. В 1993 г. окончил автомобильный факультет Нижегородского государственного технического университета по специальности «автомобиле- и тракторостроение»

1993 начал работать на Горьковском автозаводе в группе разработки перспективных легковых автомобилей. Ведущий конструктор проекта «Волга» ГАЗ-3103/3104

1997 технический руководитель совместного проекта ГАЗа и Fiat в рамках СП «Нижегород-моторс»

1999 переходит в Fiat Group, переезжает в Турин. Участвует в разработке автомобилей Fiat, Lancia, Alfa Romeo, а также интернациональных проектах: создании перспективных автомобилей Saab и Alfa Romeo, унифицированных кроссоверов Fiat и Jeep

2014 принимает приглашение о работе в НАМИ, назначен главным конструктором проекта ЕМП

– Средняя цена разработки новой платформы автомобиля в современном автопроме – $1 млрд. Renault потратила на разработку платформы Logan первого поколения $500 млн и заслуженно гордилась своей эффективностью. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил, что проект ЕМП профинансирован федеральным бюджетом в размере более 12 млрд руб. Это вся сумма или были еще вложения из внебюджетных источников?

– Я бы не хотел вдаваться в детали экономики проекта. Министр действительно назвал эту цифру. И мы работали с тем бюджетом, что у нас был.

– Если вы потратили на новую платформу 12 млрд руб., получается, что НАМИ – еще более эффективный разработчик автомобилей. Можно гордиться?

– (Улыбается.) Наверное, можно и так сказать.

– И четыре года на разработку автомобиля с нуля – это ведь тоже очень быстро по меркам мирового автопрома?

– Да, особенно в нашем случае, когда и команда под проект собиралась практически с нуля. Несмотря на то что в этом году НАМИ исполняется 100 лет, до нашего проекта, который раньше назывался «Кортеж», в НАМИ не было команды, которая могла бы осилить решение такой задачи.

Самым сложным оказалось собрать компетентных российских инженеров. После того что случилось в стране в 90-е гг., когда молодежь потеряла интерес к техническим специальностям, выпало целое поколение инженеров с практикой ведения серьезных проектов, и этот дефицит кадров ощущается до сих пор. Чтобы собрать коллектив, мы шли двумя путями: привлекали опытных [возрастных] специалистов и молодых ребят. Молодежь, которая пришла к нам после вузов, не имела серьезного опыта работы, но они показали себя фанатами нашего проекта и инженерного дела. Так что команда сложилась.

Разработка