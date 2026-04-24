CBOM6,694+0,62%CNY Бирж.11,07+1,08%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Главная / Стиль жизни / Интервью /

Андрей Рубанов: «Я знал, что однажды это кино снимут»

Писатель о фильме «Коммерсант», Стругацких и как прощать предательство
Николай Корнацкий
Писатель Андрей Рубанов
Писатель Андрей Рубанов / Алексей Орлов / Ведомости

Лауреат премий «Ясная Поляна» и «Национальный бестселлер» Андрей Рубанов для российского кино имя отнюдь не новое. Он писал сценарии к историческому эпику «Викинг», фантастическому экшену «Вратарь галактики» и многосерийной криминальной ретродраме «Мурка», вдохновленной одноименной дворовой песней. Но вышедший на этой неделе в кинопрокат «Коммерсант» братьев Федора и Никиты Кравчуков стал первой полнометражной экранизацией писателя – причем книги судьбоносной. Именно с романа «Сажайте, и вырастет», за собственный счет изданной в 2005 г., началась литературная карьера Рубанова.

Это, как бы сказали сегодня, автофикшн. В середине 1990-х банкир Андрей Рубанов оказался вовлечен в масштабную аферу, связанную с хищением средств из госбюджета. Бизнес они вели вместе с партнером, и самоуверенный «яппи» полагал, что, если возьмет вину на себя, оставшийся на воле друг все уладит и дело закончится штрафом. Но ситуация вышла из-под контроля, и в общей сложности Рубанов провел за решеткой больше двух лет. Большую часть времени – в общей камере, куда набилось почти полторы сотни арестантов. Рубанов смог адаптироваться – пережитый опыт не сломал, а сделал его сильнее. Главную роль в экранизации, получившей название «Коммерсант» (в прокате с 23 апреля), сыграл Александр Петров, и персонаж остался полным тезкой писателя.

