Андрей Рубанов: «Я знал, что однажды это кино снимут»

«Я знал, что однажды это кино снимут»Писатель о фильме «Коммерсант», Стругацких и как прощать предательство
Лауреат премий «Ясная Поляна» и «Национальный бестселлер» Андрей Рубанов для российского кино имя отнюдь не новое. Он писал сценарии к историческому эпику «Викинг», фантастическому экшену «Вратарь галактики» и многосерийной криминальной ретродраме «Мурка», вдохновленной одноименной дворовой песней. Но вышедший на этой неделе в кинопрокат «Коммерсант» братьев Федора и Никиты Кравчуков стал первой полнометражной экранизацией писателя – причем книги судьбоносной. Именно с романа «Сажайте, и вырастет», за собственный счет изданной в 2005 г., началась литературная карьера Рубанова.
Это, как бы сказали сегодня, автофикшн. В середине 1990-х банкир Андрей Рубанов оказался вовлечен в масштабную аферу, связанную с хищением средств из госбюджета. Бизнес они вели вместе с партнером, и самоуверенный «яппи» полагал, что, если возьмет вину на себя, оставшийся на воле друг все уладит и дело закончится штрафом. Но ситуация вышла из-под контроля, и в общей сложности Рубанов провел за решеткой больше двух лет. Большую часть времени – в общей камере, куда набилось почти полторы сотни арестантов. Рубанов смог адаптироваться – пережитый опыт не сломал, а сделал его сильнее. Главную роль в экранизации, получившей название «Коммерсант» (в прокате с 23 апреля), сыграл Александр Петров, и персонаж остался полным тезкой писателя.