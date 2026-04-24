Андрей Рубанов: «Я знал, что однажды это кино снимут»

Это, как бы сказали сегодня, автофикшн. В середине 1990-х банкир Андрей Рубанов оказался вовлечен в масштабную аферу, связанную с хищением средств из госбюджета. Бизнес они вели вместе с партнером, и самоуверенный «яппи» полагал, что, если возьмет вину на себя, оставшийся на воле друг все уладит и дело закончится штрафом. Но ситуация вышла из-под контроля, и в общей сложности Рубанов провел за решеткой больше двух лет. Большую часть времени – в общей камере, куда набилось почти полторы сотни арестантов. Рубанов смог адаптироваться – пережитый опыт не сломал, а сделал его сильнее. Главную роль в экранизации, получившей название «Коммерсант» (в прокате с 23 апреля), сыграл Александр Петров, и персонаж остался полным тезкой писателя.