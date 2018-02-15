Афиша на выходные: «Убийство священного оленя», «Призрачная нить» и готическая Масленица
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Фильм недели – «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, обладатель каннского приза за сценарий. Николь Кидман и Колин Фаррелл играют медиков в браке: белокурая офтальмолог и кардиохирург в древнегреческой густой бороде. Но когда их детей поразит ужасная кара – отнимутся ноги, потекут кровавые слезы, – они окажутся бессильны. Все стадии рокового проклятия вскоре разъяснит хирургу его странный 16-летний друг (выдающаяся работа ирландского актера Барри Кеогана)
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Другая важная новинка проката - номинированная на шесть «Оскаров» «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона. Главная роль у, без дураков, выдающегося актера, обладателя трех «Оскаров» (в том числе за роль в фильме Пола Томаса Андерсона «Нефть») Дэниела Дэй-Льюиса, который уже заявил, что после «Призрачной нити» прощается с актерской карьерой
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17 февраля в Никола-Ленивце будут праздновать Масленицу - сожгут тридцатиметровую скульптуру Николая Полисского «Пламенеющая готика». Превратить готический собор из палок и веников в пылающее здание доверили художнику Герману Виноградову. 17 февраля, 17:00
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В программе первого в этом году московского концерта Владимира Юровского прозвучат четвертая симфония Сергея Прокофьева в послевоенной редакции, концерт для трубы Родиона Щедрина (солисты - Павел Милюков и Владислав Лаврик) и симфония № 52 Франца Йозефа Гайдна. Концертный зал имени П. И. Чайковского, 17 февраля, 19:00
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В выходные заканчивается совместная выставка Третьяковской галереи и Еврейского музея «Эль Лисицкий». Выставка разделена на две части, и смотреть нужно обе: только так можно составить представление о широте и смелости художественных поисков одного из первых и самых последовательных представителей русского авангарда, разработавшего новый экспозиционный язык
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Еще одна выставка, которая скоро подходит к концу, – «Жертвам политических репрессий посвящается» в «Мультимедиа арт музее». Таких прямых политических высказываний здесь еще не было. Казалось бы, ничего принципиально нового, неизвестного на ней нет. Однако в музее популярном, где публика приучена к выставкам эстетским, все эти экспонаты производят впечатление просто оглушительное
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«Форма воды» Гильермо дель Торо - картина о судьбе немой молодой женщины, влюбленной в человека-амфибию, ставшего результатом научных опытов. Фильм уже получил главный приз Венецианского кинофестиваля, «Золотой глобус» и три премии Гильдии кинокритиков США и считается одним из фаворитов «Оскара»
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В Пушкинском музее открылась первая в России выставка работ одного из изобретателей фотографии - Уильяма Генри Фокса Тальбота. Здесь представлены редкие снимки - около 150 авторских отпечатков и негативов из собраний Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта, а также устройства для создания изображений - камера-обскура и камера-люцида - из собрания Политехнического музея в Москве
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