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Каким увидели этот день фоторепортеры
2 апреля 21018 г. В Белом доме прошло традиционное пасхальное катание яиц с участием президента США Дональда Трампа. Выступая перед встречей с детьми, участвовавшими в празднике, он поблагодарил свою супругу за организацию праздника. Также Трамп в своей речи отметил успехи американской экономики и перспективы развития вооруженных сил США
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31 марта 2018 г. Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова. Совладелец группы «Сумма» подозревается в хищении из бюджета 2,5 млрд рублей
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29 марта 2018 г. Саймири (беличьи обезьяны) угощаются червями и семенами из декоративных пасхальных яиц в лондонском зоопарке. Зоопарк традиционно подкармливает определенных животных, чтобы привлечь посетителей в зоопарк в пасхальные праздники
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28 марта 2018 г. Военнослужащие норвежского военно-морского флота и ученые из Норвежского института морских исследований играют на льдине в футбол у острова Гренландия
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26 марта 2018 г. В Кемерове сгорел торговый центр «Зимняя вишня». Ликвидировать открытые участки огня удалось лишь через 12 часов после начала возгорания. По данным на вечер 26 марта, в результате пожара погибли 64 человека, еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы
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23 марта 2018 г. Рабочий на металлургическом заводе в Германии
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22 марта 2018 г. Во Франции около 400 000 человек вышли на акцию против реформ Макрона. Ранее он предложил реформировать Национальную компанию железных дорог SNCF, упразднив ее особый статус и отменив льготы для сотрудников. В Париже протестующих разгоняли водометами
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21 марта 2018 г. Показ Ohalu Ando на неделе моды в Токио (Japan Fashion Week)
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20 марта 2018 г. Председатель КПК Си Цзиньпин на съезде Всекитайского собрания народных представителей
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19 марта 2018 г. Заснеженные виноградники региона Шампань, Франция
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18 марта 2018 г. Кандидат на пост президента России Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в своем предвыборном штабе в день выборов президента
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16 марта 2018 г. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует канцлера Германии Ангелу Меркель в Елисейском дворце
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15 марта 2018 г. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании вместе с кандидатом в президенты, телеведущей Ксенией Собчак «Партии перемен» на базе «Гражданской инициативы»
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14 марта 2018 г. Политик Илья Яшин представил доклад «Путин. Итоги. 2018». 11 марта полиция изъяла печатный тираж доклада
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13 марта 2018 г. Министр культуры Владимир Мединский (в центре) принял участие в открытии детского космического центра в Кирове
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13 марта 2018 г. Президент США Дональд Трамп (на фото) уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его место займет экс-директор ЦРУ Майк Помпео
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12 марта 2018 г. Президент Владимир Путин осмотрел селекционную теплицу Национального центра зерна в Краснодаре, где ему показали новые культуры, в том числе коноплю, не содержащую наркотического вещества
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7 марта 2018 г. Владимир Путин посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат, где работницы предприятия угостили его хлебом «Боярский»
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6 марта 2018 г. Северная Корея готова ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США. Об этом заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в КНДР. На фото: советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён и лидер КНДР Ким Чен Ын (слева направо на первом плане)
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5 марта 2018 г. Осужденные после выездного концерта мужчин из исправительной колонии №5 в женской исправительной колонии №13 в честь праздника 8 марта в Мордовии
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2 марта 2018 г. Уличные художники Plastic Jesus (на фото) и Джошуа Монро установили в Голливуде, недалеко от киноцентра, где вручают премию "Оскар", позолоченную статую продюсера Харви Вайнштейна. Название арт-объекта – "Диван для кастинга"
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1 марта 2018 г. Президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию
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