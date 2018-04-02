Carlos Barria / Reuters

2 апреля 21018 г. В Белом доме прошло традиционное пасхальное катание яиц с участием президента США Дональда Трампа. Выступая перед встречей с детьми, участвовавшими в празднике, он поблагодарил свою супругу за организацию праздника. Также Трамп в своей речи отметил успехи американской экономики и перспективы развития вооруженных сил США

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